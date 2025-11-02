現地時間11月4日（火）、オーストラリアのフレミントン競馬場でに行われるメルボルンカップ（G1）の出馬表が確定した。日本所属馬からは、シュヴァリエローズ（牡7・清水久詞厩舎）が参戦する。

メルボルンカップは、南半球最大の伝統を誇る長距離ハンデキャップレースで、「国の動きを止めるレース」とも称されている。芝3200mで争われ、賞金総額は1000万オーストラリアドル、1着賞金は450万オーストラリアドルに設定されている。

シュヴァリエローズはゲート5番からのスタートが決定。管理する清水久詞調教師は「良い枠だと思います。馬は順調ですので、このままレースまで変わらず行ければと思います」とコメントしている。

レースは日本時間11月4日（火）13時00分（現地時間15時00分）発走予定。なお、JRAによる馬券発売は行われない。

国民行事とも言えるビッグレース

また、グリーンチャンネルおよびグリーンチャンネルWebでは、特別番組「ALL IN LINE 世界の競馬 2025メルボルンカップ中継」として、同日12時30分から14時00分まで中継が予定されている。詳しくはグリーンチャンネル公式サイト「2025メルボルンカップ中継」まで。

馬番：1

アルリファー

牡6・59・M.ザーラ

J.オブライエン

ゲート番：19

馬番：2

バッカルー

セ7・57・C.ウィリアムズ

C.ウォーラー

ゲート番：12

馬番：3

アラパホ

セ9・56.5・R.キング

B.ベイカー

ゲート番：15

馬番：4

ヴォバン

セ8・56.5・B.シン

G.ウォーターハウス＆A.ボット

ゲート番：2

馬番：5

シュヴァリエローズ

牡8・55.5・D.レーン

清水久詞

ゲート番：5

馬番：6

プレサージュノクチューン

牡6・55.5・S.パスキエ

A.ボッティ

ゲート番：9

馬番：7

ミドルアース

セ6・54.5・E.ブラウン

C.マー

ゲート番：13

馬番：8

メイダーン

セ5・54・J.マクドナルド

S＆E.クリスフォード

ゲート番：22

馬番：9

アブシュルド

セ8・53.5・K.マカヴォイ

W.マリンズ

ゲート番：4

馬番：10

フラトンザカーブ

セ7・53.5・T.ハマーハンセン

H.グレーヴェ

ゲート番：17

馬番：11

ランドレジェンド

セ6・53.5・J.モレイラ

C.ウォーラー

ゲート番：16

馬番：12

スモーキンロマンス

セ9・53.5・B.メルハム

C.マー

ゲート番：11

馬番：13

チェンジングオブザガード

セ7・53・T.クラーク

K.リース

ゲート番：24

馬番：14

ハーフユアーズ

セ5・53・J.メルハム

T＆C.マカヴォイ

ゲート番：8

馬番：15

モアフェロンズ

セ7・53・T.ベリー

C.ウォーラー

ゲート番：23

馬番：16

ワンスムースオペレーター

セ8・53・H.コフィー

B.エリスン

ゲート番：6

馬番：17

ファーザー

牡4・52・M.ディー

A.ボールディング

ゲート番：7

馬番：18

パーチメントパーティー

牡5・52・J.ヴェラスケス

W.モット

ゲート番：3

馬番：19

アサバスカン

セ7・51.5・D.ベイツ

J.オシェア＆T.チャールトン

ゲート番：1

馬番：20

グッディートゥーシューズ

牝7・51.5・W.ローダン

J.オブライエン

ゲート番：20

馬番：21

リバーオブスターズ

牝7・51.5・B.マーテンズ

C.ウォーラー

ゲート番：14

馬番：22

ロイヤルスプレマシー

セ5・51・R.ドーラン

C.マー

ゲート番：21

馬番：23

トランジーノ

セ6・51・C.ゴードレイ

P.プレスカー

ゲート番：18

馬番：24

ヴァリアントキング

セ6・51・J.マクニール

C.ウォーラー

ゲート番：10