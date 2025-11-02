「素晴らしい」5歳が服を着たまま入浴→素直すぎる感想に14万いいね「百聞は一見に如かず」【ママリ】

考えてやってみる＝大切な学び

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。今回紹介するのは、なべやき(@nabeyaki202007)さんの投稿した、息子さんのエピソードです。何事も実体験して学ぶものだ、とはよく言われるものですよね。なべやきさんはある日、5歳の息子さんたっての希望で、服を着たままお風呂に入ることに。実際に試した息子さんの感想に、笑いと共に素晴らしい！といった温かいコメントが寄せられました。

何事も実体験して学ぶものだ、とはよく言われるものですよね。特に子どもたちは大人が驚くようなことを思いつき、ときに親を困らせてしまいます。やらせてあげたいけど、後片付けが大変だったり危険が伴っていたりといったケースもありますよね。





2児の母・なべやき(@nabeyaki202007)さんはある日、5歳の息子さんたっての希望で、服を着たままお風呂に入ることに。実際に試した息子さんの感想に、笑いと共に素晴らしい！といった温かいコメントが寄せられました。

本日は5歳たっての希望で服を着たままお風呂に入りました。感想は「服は脱いで入ったほうがいい」でした。

実際にやってみて「服は脱いで入ったほうがいい」と学んだ息子さん。たとえ失敗だったとしても、考えた通りにやってみた経験は、子どもたちにとって大切なのではないでしょうか。成長してからも挑戦を楽しめそうですね。



この投稿には「子ども本人が経験して考えることに意味があるよね…そうなりたいなぁ😭✨」「こうやって子どもの思い付きをやらせてみて自分で気付く機会を与えてくれる大人って素晴らしいなと思う」といったコメントが寄せられていました。



自分でやってみた結果は子ども本人が納得できます。全ての希望を叶えることは難しいですが、ゆとりがあるときにはこうした試みもいいかもしれませんね！息子さんの「やってみたい」に寄り添う、素敵なエピソードでした。

記事作成: minaduki23

（配信元: ママリ）