立ち技格闘技「RISE」は2日、両国国技館で「RISE WORLD SERIES2025 FINAL」を行った。

メインの「RISE WORLD SERIES2025 61.5キロ以下トーナメント決勝」は中村寛（29＝BK GYM）は61・5キロ、エン・ペンジェー（23＝中国）に延長判定3―0で勝利し優勝した。 1ラウンド（R）はエンが「マジックスタイル」というテンポのいい動きで中村を翻弄（ほんろう）。右前蹴りで顔面に食らうなどしたが、中村はがむしゃらに前に出る。3Rにはエンをコーナーに追い込むなどし、反撃。エンが逃げ回るような動きだったが判定は1―0で延長戦に突入した。延長戦でも接近戦を仕掛けるもエンにうまく攻められるが、中村の右膝がボディーに入り、動きを止め、左右のパンチをボディーに集め、勢いよく左ハイキックでダウンを奪う。攻め続けた中村が延長判定3―0で頂点を立った。

優勝した中村は「今、試合が終わって人生うまいこといかないなというのが率直な気持ちです。KOで勝つ、試合に勝つ、勝負に勝つを大前提にやったのに、どんくさいなというのが自分の中にあります」とKO勝利でなかったことに複雑な表情で話した。

序盤に相手のペースになったが「スタートめちゃ悪かった。上手なところもあった。しかし、やりずらかった。反省点が多いかな」と不満げ。それでも優勝したことに「達成感はない。あしたから体のケアしてできるところからやるだけ」と話し、来年はさらに自らの道を究めていく。