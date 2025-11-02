【トロント（カナダ）＝帯津智昭、平沢祐】米大リーグは１日、ワールドシリーズ（ＷＳ、７回戦制）第７戦が行われ、大谷、山本、佐々木のドジャース（ナ・リーグ）が延長戦の末にブルージェイズ（ア・リーグ）に競り勝ち、２年連続９度目の制覇を果たした。

山本が九回途中から登板して２回２／３を投げて無失点、このシリーズ３勝目を挙げて最優秀選手（ＭＶＰ）に輝いた。大谷は先発投手兼１番指名打者で出場し、投手では三回途中３失点、打者としては５打数２安打だった。

「ほんとうにつらい」

ブルージェイズは３２年ぶりの頂点に、わずかに届かなかった。「本当につらい。選手たちのことを思うと胸が痛む」。シュナイダー監督は試合後の記者会見で唇をかんだ。

満員の４万４０００人超の大声援を受け、三回にビシェットの３ランで先制。六回にも追加点を挙げた。ダイビングキャッチの好守備も連発した。流れはつかんでいたように見えたが、延長十八回で敗れた第３戦に続き、またも延長戦で屈した。

昨年はア・リーグ東地区で最下位だったが、若手の成長もあって躍進。大リーグ３０球団で唯一、米国外に本拠地を構え、カナダ・トロントのファンを熱狂させてきた。「壮絶なＷＳだった。選手たちは伝説になることもできるし、あと一歩で届かないこともある。私たちはその『あと一歩』だった」と指揮官。非情な幕切れとなった。（帯津智昭）