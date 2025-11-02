サラベスから冬限定メニュー登場♡ジャンドゥーヤ＆トリュフで贅沢なひとときを
ニューヨーク発のレストラン「サラベス」では、冬限定の特別メニューが登場します。ローストヘーゼルナッツの香ばしさが広がる「ジャンドゥーヤフレンチトースト」と、芳醇なトリュフが香る「チーズスクランブルエッグとベイクドベーコンのサンドウィッチ」。心も体も温まる贅沢な味わいを、2025年11月5日（水）から2026年1月15日（木）まで、全国のサラベス4店舗で楽しめます♡
サラベスの期間限定スイーツ「ジャンドゥーヤフレンチトースト」
ふんわりとしたサラベス特製ハッラーブレッドに、ヘーゼルナッツのプラリネペーストを合わせたジャンドゥーヤチョコレートをサンド。
中からとろけ出す熱々のチョコレートと、サクサク食感のロイヤルティーヌが絶妙なハーモニーを奏でます。
ホイップクリームとベリー、バナナ、ヘーゼルナッツのトッピングで華やかに仕上げられた一皿は、まさに冬のご褒美スイーツ。価格は2,500円（税込）です。
贅沢な香りが広がる「トリュフ＆チーズスクランブルエッグサンド」
ヒマラヤトリュフとホワイトチェダーを加えたふわふわのスクランブルエッグに、香ばしいベイクドベーコンとソテーオニオンをグレインブレッドでサンド。
ひと口ごとに広がるトリュフの香りと濃厚なチーズの味わいがたまりません。
たっぷりのポテトを添えて提供される贅沢なプレートで、価格は2,800円（税込）。ボリューム満点ながら上品な味わいで、ランチにもぴったりです♪
甘く香ばしい「キャラメルロイヤルミルクティー」もおすすめ
サラベス特製の自家製キャラメルソースときび砂糖を使用した「キャラメルロイヤルミルクティー」は、アッサムティーベースのまろやかな味わい。
キャラメルの香ばしい甘さとミルクのコクが絶妙に溶け合い、スイーツにもセイボリーにもぴったりです。価格は880円（税込）。
冬のご褒美時間をサラベスで♡
寒い季節にぴったりの期間限定メニューは、ルミネ新宿店、品川店、東京店、名古屋店の全4店舗で販売されます。
ジャンドゥーヤの甘さやトリュフの香りに包まれながら、心も体も温まるひとときを過ごしてみませんか。サラベスの冬限定メニューで、特別な時間をお楽しみください。