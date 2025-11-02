サラベスから冬限定メニュー登場♡ジャンドゥーヤ＆トリュフで贅沢なひとときを

ニューヨーク発のレストラン「サラベス」では、冬限定の特別メニューが登場します。ローストヘーゼルナッツの香ばしさが広がる「ジャンドゥーヤフレンチトースト」と、芳醇なトリュフが香る「チーズスクランブルエッグとベイクドベーコンのサンドウィッチ」。心も体も温まる贅沢な味わいを、2025年11月5日（水）から2026年1月15日（木）まで、全国のサラベス4店舗で楽しめます♡

サラベスの期間限定スイーツ「ジャンドゥーヤフレンチトースト」

ふんわりとしたサラベス特製ハッラーブレッドに、ヘーゼルナッツのプラリネペーストを合わせたジャンドゥーヤチョコレートをサンド。

中からとろけ出す熱々のチョコレートと、サクサク食感のロイヤルティーヌが絶妙なハーモニーを奏でます。

ホイップクリームとベリー、バナナ、ヘーゼルナッツのトッピングで華やかに仕上げられた一皿は、まさに冬のご褒美スイーツ。価格は2,500円（税込）です。

贅沢な香りが広がる「トリュフ＆チーズスクランブルエッグサンド」

ヒマラヤトリュフとホワイトチェダーを加えたふわふわのスクランブルエッグに、香ばしいベイクドベーコンとソテーオニオンをグレインブレッドでサンド。

ひと口ごとに広がるトリュフの香りと濃厚なチーズの味わいがたまりません。

たっぷりのポテトを添えて提供される贅沢なプレートで、価格は2,800円（税込）。ボリューム満点ながら上品な味わいで、ランチにもぴったりです♪

甘く香ばしい「キャラメルロイヤルミルクティー」もおすすめ

サラベス特製の自家製キャラメルソースときび砂糖を使用した「キャラメルロイヤルミルクティー」は、アッサムティーベースのまろやかな味わい。

キャラメルの香ばしい甘さとミルクのコクが絶妙に溶け合い、スイーツにもセイボリーにもぴったりです。価格は880円（税込）。

冬のご褒美時間をサラベスで♡

寒い季節にぴったりの期間限定メニューは、ルミネ新宿店、品川店、東京店、名古屋店の全4店舗で販売されます。

ジャンドゥーヤの甘さやトリュフの香りに包まれながら、心も体も温まるひとときを過ごしてみませんか。サラベスの冬限定メニューで、特別な時間をお楽しみください。