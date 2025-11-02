¡ãÍê¤à¡ª¥¬¥¤âÀ¸¤Þ¤ì¤ó¤À¡ä¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡Ù²ÎËû¤ÎÈë¤á¤¿ÁÛ¤¤¤ò¤è¤½¤Ë¡¢¤Æ¤¤¤ÎÇ¥¿±¤ò°ú¤¹ç¤¤¤ËÀâÆÀ¤òÂ³¤±¤ëÄÕ½Å¡£¿á¤ÃÀÚ¤ì¤¿²ÎËû¤Ë»ëÄ°¼Ô¡ÖÀÚ¤Ê¤¤¡Ä¡×¡Ö¤½¤ì¤òÅÁ¤¨¤ë¤Î¤Ï»Ä¹ó¤¹¤®¤ë¡×¡Ö·èÄêÅª¤ÊµµÎö¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¡×
¸½ºßÊüÁ÷Ãæ¤ÎNHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÁÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡Á¡×¡ÊNHKÁí¹ç¡¢ÆüÍË¸á¸å8»þ¤Û¤«¡Ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û·üÌ¿¤ËÍê¤ß¹þ¤àÄÕ½Å¡£¤½¤ÎÉ½¾ð¤Ï¡Ä
11·î2ÆüÊüÁ÷¤ÎÂè42²ó¡Ö¾·¤«¤ì¤¶¤ëµÒ¡×¤Ç¤ÏÈþ¿ÍÂç¼ó³¨¤¬¥Ò¥Ã¥È¤·¤Æ¹¾¸Í¤¬¸µµ¤¤ò¼è¤êÌá¤¹¤â¡¢Äê¿®¤ÎÅÜ¤ê¤òÇã¤Ã¤¿·ë²Ì¡¢¤Þ¤¿¿·¤¿¤Ê¤ªÃ£¤·¤¬½Ð¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÄÉ¤¤µÍ¤á¤é¤ì¤¿ÄÕ½Å¤Ï¡¢ÈÔ²óºö¤ò²ÎËû¤ËÁêÃÌ¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤³¤Ç¤ÎÆó¿Í¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤¬SNS¤Ê¤É¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ö°Ê²¼Âè42²ó¤Î¥Í¥¿¥Ð¥ì¤ò´Þ¤ß¤Þ¤¹¡£
¡ãÂè42²ó¤Î¤¢¤é¤¹¤¸¡ä
²ÎËû¡ÊÀ÷Ã«¾ÂÀ¤µ¤ó¡Ë¤ÎÈþ¿ÍÂç¼ó³¨¤Ç»ý¤ÁÄ¾¤·¡¢½ñÊªÌä²°¤â»Ï¤á¤¿ÄÕ½Å¤Ï¡¢Ç¯¤¬ÌÀ¤±¤Æ¿È¾åÈ¾¸º¤«¤éÅ¹¤òÎ©¤ÆÄ¾¤·¤¿¡£
²ÎËû¤Î¿·ºî¡¢¹¾¸Í¤Î¡Ö´ÇÈÄÌ¼¡×¤òÉÁ¤¤¤¿¶Ó³¨¤âÂçÉ¾È½¤È¤Ê¤ê¡¢´ÇÈÄÌ¼¤Ë²ñ¤¤¤¿¤¤µÒ¤Ç³ÆÅ¹¤ÏÈËÀ¹¡¢¹¾¸Í¤ÎÄ®¤â³èµ¤¤Å¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ê¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÁÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡Á¡Ù¡¿(c)NHK¡Ë
¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¤Æ¤¤¡Ê¶¶ËÜ°¦¤µ¤ó¡Ë¤ÏÄÕ½Å¤Ë¡È»Ò¤¬¤Ç¤¤¿¡É¤È¹ð¤²¤ë¡£
°ìÊý¡¢Äê¿®¡Ê°æ¾åÍ´µ®¤µ¤ó¡Ë¤Ï¡¢¥ª¥í¥·¥ãÌäÂê¤äÄ«Äî¤ÎÂº¹æ°ì·ï¤ËÂÐ¤¹¤ë¶¯¹Å»ÑÀª¤Ç¡¢Ëë³ÕÆâ¤Ç¸ÉÎ©¤·»Ï¤á¤Æ¤¤¤¿¡Ä¡£
²Î¤Î½÷Ïº³¨50Ëç¤Ç¡¢100Î¾Ê¬¤Æ¤Ê¤°¤é¤¤¤Ç¤è
º£²ó¤Î¥É¥é¥Þ¸åÈ¾¡£
Èþ¿ÍÂç¼ó³¨¤¬¥Ò¥Ã¥È¤¹¤ë¤â¡¢³¨¤ËÉÁ¤«¤ì¤¿Èþ¿Í¤ËÂçËç¤ò¤Ï¤¿¤¯¿Í¤¬Áý¤¨¡¢»ÔÃæ¤ÎÊª²Á¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤¿Ï·Ãæ¡¦Äê¿®¤¬·ãÅÜ¡£
·ë²Ì¤È¤·¤Æ¡ã°ìËç³¨¤Ë½÷Ïº°Ê³°¤ÎÌ¾Á°¤ò½ñ¤Æþ¤ì¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡ä¤È¤¤¤¦¤ªÃ£¤·¤¬½Ð¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢º¤¤Ã¤¿ÄÕ½Å¤ÏµÈ¸¶¤Î½Ù²Ï²°¡¢¤ê¤Ä¡¢Àð²°±§±¦±ÒÌç¡¢ÂçÊ¸»ú²°»ÔÊ¼±Ò¡ÊÆóÂåÌÜ¡Ë¤Î¤â¤È¤ØÁêÃÌ¤ËË¬¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ê¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÁÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡Á¡Ù¡¿(c)NHK¡Ë
ÄÕ½Å¤Ï¤ªÃ£¤·¤Î·ê¤ò¤Ä¤¤¤Æ¡¢½÷Ïº¤ÎÂç¼ó³¨¤òÂÇ¤Á½Ð¤¹»Ý¤òÁêÃÌ¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢µÒ¤Î¸º¤Ã¤¿µÈ¸¶¤«¤é¤ÎÆþ¶ä¤ÏÆñ¤·¤¯¡¢¤à¤·¤íÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¼Ú¶â¤ÎÊÖºÑ¤òÇ÷¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
Æ¬¤ò²¼¤²¤ëÄÕ½Å¤òÁ°¤Ë¡¢¡ÖÆþ¶ä¤Ê¤·¤Ç³¨¤òºî¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦Âå¤ï¤ê¤Ë¤½¤ÎÊ¬¤Î¼Ú¶â¤ò¥Á¥ã¥é¤Ë¡×¤È¤¤¤¦ÂåÂØºö¤òÄó°Æ¤·¤¿ÄÕ½Å¤Î°é¤Æ¤Î¿Æ¡¦½Ù²Ï²°¡£
¡Ö²Î¤Î½÷Ïº³¨50Ëç¤Ç¡¢100Î¾Ê¬¤Æ¤Ê¤°¤é¤¤¤Ç¤è¡×¤È¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¡¢ÄÕ½Å¤Ï¤¦¤Ê¤º¤¯¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¼Ú¶â¤Î¥«¥¿¤Ë²¶¤òÇä¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¤³¤È¡©
¤½¤Î¸å¡¢²ÎËû¤Î¸µ¤Ø¸þ¤«¤Ã¤¿ÄÕ½Å¡£°Æ¤òÊ¹¤¤¤¿²ÎËû¤¬¡ÖÂÔ¤Ã¤Æ¤è¡ª¡¡²¶¤Þ¤À¤ä¤ë¤È¤â¤Ê¤ó¤È¤â¤¤¤Ã¤Æ¤Í¤¨¤ó¤À¤±¤É¡×¤ÈÈ¿±þ¤¹¤ë¤â¡¢¤â¤¦¤ä¤ë¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¿È¾åÈ¾¸º¤ÎÁ¼ÃÖ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÇØÉé¤Ã¤¿¼Ú¶â¤ò¡¢º£²ó¤Î³¨¤ÇÊÖ¤¹¤³¤È¤òÌóÂ«¤·¤¿¡¢¤È¤¤¤¦»Ý¤òÀâÌÀ¤¹¤ëÄÕ½Å¡£
¤·¤«¤·²ÎËû¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯Ç¼ÆÀ¤Î¤¤¤«¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤ò¸«¤»¤Þ¤¹¡£
ÂÐ¤·¤Æ¡¢ÄÕ½Å¤ÏÆþ¶ä¤¬¤Ê¤¯¤È¤âÇä¤ì¤ë²ÎËû¤ÎÂç¼ó³¨¤ò»È¤¦¤³¤È¤ÇµÈ¸¶¤â½á¤¦¤·¡¢²ÎËû¤ÎÌ¾¤âÇä¤ì¤ë¤«¤é¤¤¤¤ÏÃ¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¡¢¤ÈÅÁ¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤òÊ¹¤¤¤¿²ÎËû¤Ï¡Ö¤½¤ì¡Ä¼Ú¶â¤Î¥«¥¿¤Ë²¶¤òÇä¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¤³¤È¡©¡×¤È¤¤¤éÎ©¤Á¤ò¸«¤»¤Þ¤¹¡£
ÄÕ½Å¤ÏÈÝÄê¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¡Ö¤±¤É¤½¤ó¤ÊÏÃÊ¹¤¤¤Æ¤Ê¤¤¤Ê¤ó¤Æ¤¢¤ê¤¨¤Í¤¨¤À¤í¤¦¡ª¡×¤È¤Ä¤¤¤Ë²ÎËû¤Ï·ãÅÜ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿á¤ÃÀÚ¤ì¤¿ÍÍ»Ò¤ò¸«¤»¤¿²ÎËû
Æ¬¤ò²¼¤²¤Æ·üÌ¿¤ËÀâÆÀ¤òÂ³¤±¤ëÄÕ½Å¡£
¤Ä¤¤¤Ë¡ÖÍê¤à¡ª¥¬¥¤âÀ¸¤Þ¤ì¤ó¤À¡×¤ÈÅÁ¤¨¤ë¤È¡¢²ÎËû¤Ï¶Ã¤¤¤¿ÍÍ»Ò¤ò¸«¤»¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤ªÁ°¤À¤±¤¬Íê¤ê¤Ê¤ó¤À¡×¡Ö¿È½Å¤Î¤ª¤Æ¤¤¤µ¤ó¤Ë¤Ï¶ìÏ«¶î¤±¤¿¤¯¤Í¤¨¤ó¤À¡×¤È¤µ¤é¤ËÊ¿Éú¤·¤Ê¤¬¤éÀâÆÀ¤ò»î¤ß¤ëÄÕ½Å¤òÁ°¤Ë¸ÀÍÕ¤ò¼º¤¦²ÎËû¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤·¤Ð¤é¤¯¤¹¤ë¤È¡¢¤É¤³¤«¿á¤ÃÀÚ¤ì¤¿ÍÍ»Ò¤ò¸«¤»¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¾Ð´é¤ò¤ß¤»¤ë¤È¡¢ÄÕ½Å¤Ø¡Ö¤·¤«¤¿Ãæ¶¶¡£¤ä¤Ã¤Æ¤ä¤ë¤è¡×¡Ö·»¤µ¤ó¤Î¸À¤¦¤³¤È¤ÏÊ¹¤«¤Í¤¨¤È¤Ê¡£¤ª¤ì¤ÏÄï¤À¤·¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
´é¤ò¾å¤²¤¿ÄÕ½Å¤Ï¡¢²ÎËû¤Î¼ê¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È¼è¤ê¡Ö²¸¤ËÃå¤ë¡£²¸¤ËÃå¤ë¤¼¡Ä·»Äï¡×¤ÈÎÞ¤Ê¤¬¤é¤Ë´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤ë¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
»ëÄ°¼Ô¤ÎÈ¿±þ
º£²ó¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢²ÎËû¤Îºî²ÈÀ¤äÈë¤á¤¿ÁÛ¤¤¤ò¡¢¤ä¤ä¤Ê¤¤¤¬¤·¤í¤Ë¤·¤¿¤è¤¦¤Ê·Á¤Ç¾¦Çä¤ò¿Ê¤á¤¿ÄÕ½Å¡£¤Ä¤¤¤Ë¤Ï»Ò¤¬¤Ç¤¤¿¤³¤È¤ò»ý¤Á½Ð¤·¤Æ¡¢ÎÞ¤Ê¤¬¤é¤ËÍê¤ß¹þ¤ó¤Ç¤¤¿ÄÕ½Å¤òÁ°¤Ë¡¢²ÎËû¤Ï¤É¤³¤«¿á¤ÃÀÚ¤ì¤¿ÍÍ»Ò¤ò¸«¤»¤ë¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
¤½¤¦¤·¤¿Æó¿Í¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤ÏSNS¤Ç¤âÏÃÂê¤Ë¡£¤¿¤È¤¨¤Ð»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤Ï¡ÖÄÕ½Å¡ª¡¡ÄïÊ¬¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢²ÎËû¤ò»¨¤Ë°·¤¤¤¹¤®¡ª¡×¡ÖÀÚ¤Ê¤¤¡Ä¡×¡Ö¤¤¤è¤¤¤èÄÕ½Å¤«¤é¿´¤¬Î¥¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤ë¡×¡Ö·èÄêÅª¤ÊµµÎö¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¡×¡Ö²ÎËû¤Ë¤½¤ì¤òÅÁ¤¨¤ë¤Î¤Ï»Ä¹ó¤¹¤®¤ë¡Ä¤Ù¤é¤Ü¤¦¤á¡ª¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¼¡¼¡¼
Âç²Ï¥É¥é¥ÞÂè64ºî¤È¤Ê¤ë¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÁÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡Á¡Ù¤Ï¡¢¡È¹¾¸Í¤Î¥á¥Ç¥£¥¢²¦¡É¤È¤·¤Æ»þÂå¤ÎÃþ»ù¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡¢¡ÉÄÕ½Å¡É¤³¤ÈÄÕ²°½Å»°Ïº¤¬¼ç¿Í¸ø¡£
ÄÕ½Å¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢NHK¥É¥é¥Þ½é½Ð±é¤È¤Ê¤ë²£ÉÍÎ®À±¤µ¤ó¡£µÓËÜ¤Ï¡¢Ï¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤´¤Á¤½¤¦¤µ¤ó¡ÙÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¤ª¤ó¤Ê¾ë¼ç Ä¾¸×¡Ù¤Ê¤É¤ò¼ê³Ý¤±¤¿¿¹²¼²Â»Ò¤µ¤ó¡£
¤µ¤é¤Ë¸ì¤ê¤Ï¡¢ÄÕ½Å¤é¤ò¸«¼é¤ëµÈ¸¶¤Î¶åÏº½õ°ð²Ù¡Ê¤¯¤í¤¹¤±¤¤¤Ê¤ê¡Ë¤È¤·¤Æ¡¢°½À¥¤Ï¤ë¤«¤µ¤ó¤¬Ã´Åö¤¹¤ë¡£