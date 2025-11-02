次回『べらぼう』あらすじ。悩む歌麿の気持ちも知らず、半ば強引に仕事を進める蔦重。しかし万次郎と組む話を耳にして蔦重は…＜ネタバレあり＞
現在放送中のNHK大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」（NHK総合、日曜午後8時ほか）。
その次回放送分となる、第四十三回「招かれざる客」のあらすじが公式サイトにて公開されました。
＊以下第四十三回のネタバレを含みます。
大河ドラマ第64作となる『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』は、“江戸のメディア王”として時代の寵児になった、”蔦重”こと蔦屋重三郎が主人公。
蔦重を演じるのは、NHKドラマ初出演となる横浜流星さん。脚本は、連続テレビ小説『ごちそうさん』大河ドラマ『おんな城主 直虎』などを手掛けた森下佳子さん。
さらに語りは、蔦重らを見守る吉原の九郎助稲荷（くろすけいなり）として、綾瀬はるかさんが担当する。
＜第四十三回のあらすじ＞
蔦重は、吉原への借金返済の代わりとして、歌麿（染谷将太さん）が描く五十枚の女郎絵の準備を進めていた。
蔦重との関係に悩む歌麿の気持ちも知らず、半ば強引に仕事を進める蔦重。
しかしある日、歌麿が西村屋の万次郎（中村莟玉さん）と組む話をきき動揺する。
一方、江戸城では、定信（井上祐貴さん）がオロシャ対策に全力を注いでいた。この一件をさばき将軍・家斉（城桧吏さん）に手柄を認めてもらい“大老”の座を狙うが…。
