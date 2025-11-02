現在放送中のNHK大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」（NHK総合、日曜午後8時ほか）。

次回『べらぼう』。悩む歌麿の気持ちも知らず、蔦重は半ば強引に仕事を進めるが…

11月9日放送の43回に登場する出演者の扮装写真がNHKより公開されました。公開されたのは…

■榊原郁恵さん…てい（橋本愛）のもとに駆けつける産婆

です。予告ではとても苦しむ様子が映っていたてい。榊原さんたちの力添えを経て、ていは無事に出産できるのか。楽しみに放送を待ちましょう！

＜第43回のあらすじ＞

蔦重は、吉原への借金返済の代わりとして、歌麿（染谷将太さん）が描く五十枚の女郎絵の準備を進めていた。

蔦重との関係に悩む歌麿の気持ちも知らず、半ば強引に仕事を進める蔦重。

しかしある日、歌麿が西村屋の万次郎（中村莟玉さん）と組む話をきき動揺する。

一方、江戸城では、定信（井上祐貴さん）がオロシャ対策に全力を注いでいた。この一件をさばき将軍・家斉（城桧吏さん）に手柄を認めてもらい“大老”の座を狙うが…。

ーーー

大河ドラマ第64作となる『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』は、“江戸のメディア王”として時代の寵児になった、”蔦重”こと蔦屋重三郎が主人公。

蔦重を演じるのは、NHKドラマ初出演となる横浜流星さん。脚本は、連続テレビ小説『ごちそうさん』大河ドラマ『おんな城主 直虎』などを手掛けた森下佳子さん。

さらに語りは、蔦重らを見守る吉原の九郎助稲荷（くろすけいなり）として、綾瀬はるかさんが担当する。