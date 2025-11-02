ココス「きのこハンバーグプレート」が110円引きに！ 濃厚デミグラスソースがたまらない【11月2日のおすすめクーポン】
編集部が厳選したおすすめのクーポンを厳選して紹介します。今日ピックアップするのはココス「きのこハンバーグプレート」が110円引きで楽しめるクーポンです。
▼「ココスのきのこハンバーグプレート」の魅力は？
ターメリックライスにジューシーなハンバーグをのせ、きのこ入り濃厚デミグラスソースをかけたワンプレートメニュー。バター香るライスと、肉の旨味・きのこの風味・ソースのコクが調和した満足度の高い一皿です。
(文:All About ニュース編集部)
ココス「きのこハンバーグプレート」が110円引きで楽しめる！ココスウェブ会員サービスで、通常1089円の「ココスのきのこハンバーグプレート」が、110円引きの979円で楽しめるクーポンが配信中です。
