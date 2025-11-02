現在放送中のNHK大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」（NHK総合、日曜午後8時ほか）。

次回『べらぼう』あらすじ。悩む歌麿の気持ちも知らず、半ば強引に仕事を進める蔦重。しかし万次郎と組む話を耳にして蔦重は…

11月2日放送の第42回「招かれざる客」にて蔦重と妻・ていの間に子どもができたことが判明。

ていが妊娠を明かした後の二人のやりとりが、SNSなどで話題になっています。

＊以下第42回のネタバレを含みます。

＜第42回のあらすじ＞

歌麿（染谷将太さん）の美人大首絵で持ち直し、書物問屋も始めた蔦重は、年が明けて身上半減から店を立て直した。

歌麿の新作、江戸の「看板娘」を描いた錦絵も大評判となり、看板娘に会いたい客で各店は繁盛、江戸の町も活気づいていた。



（『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』／(c)NHK）

そんな中、てい（橋本愛さん）は蔦重に“子ができた”と告げる。

一方、定信（井上祐貴さん）は、オロシャ問題や朝廷の尊号一件に対する強硬姿勢で、幕閣内で孤立し始めていた…。

子ができたのでございます！

今回のドラマ中盤。

ツボの本を読みながら蔦重をマッサージしていた妻のていでしたが、ふと頭痛を覚え、自らの額のツボを押し始めます。

頭痛を患ってこの世を去った母・つよが頭によぎったのか、心配する蔦重。対して、ていは「大したことではない」とこたえます。

医者に診てもらえ、という蔦重に対し、なぜか「診てもらっても恥をかくだけ」と頑な態度をみせるてい。問答の末、蔦重の方に座りなおすと、騒がないことを念押ししたうえで、「子ができたのでございます！」と伝えます。

なぜ言わなかったのか、と聞く蔦重に対し、仕事の気が散ることを懸念して、と答えたてい。

続けて「ですが…少々恥ずかしくもございまして」「もう孫がいてもおかしくない歳で…」と心の内を明かすと、蔦重はていの顔をまじまじと眺めて「そうか？」とたずねます。

お口巾着で！

さらにていは「ともかく！お口巾着で！」と、自らの妊娠について言い広めないように蔦重へ促します。

「そのうちばれないか」と聞かれると、手を差し出し、蔦重の口を巾着のごとく締める動作をしたてい。すると二人は申し合わせたかのように、口を膨らませます。



（『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』／(c)NHK）

それから「あのよ…やっぱいいや」と蔦重が言いかけると、その思いを汲みとって「私も…この子は義母上様の生まれ変わりと信じております」と話したてい。

頭痛がその知らせであって「義母上のように人懐っこくて賢い子になるのでは」とていが伝えると、蔦重はていのお腹へぐいっと顔を寄せます。

蔦重が「おーい、ババア子。この世にゃ、山ほど楽しいことあっから、元気に出て来いよ」とお腹の子へ呼びかけると、二人は微笑みあうのでした。

視聴者の反応

今回、蔦重とていの間に子ができたことが判明。言葉に得ずとも通じ合っていた二人のやりとりや、ていが『べらぼう』を通じて初めて見せた笑顔に、喜びを覚えた視聴者は多かったようです。

たとえば「久しぶりのお口巾着！ おていさんおめでとう〜！」「夫婦そろってのお口巾着かわいすぎか」「歌麿との関係が気になる中で、ここが今回の癒し」「予告が気になる。無事に生まれてほしい…」といった声がみられていました。

大河ドラマ第64作となる『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』は、“江戸のメディア王”として時代の寵児になった、”蔦重”こと蔦屋重三郎が主人公。

蔦重を演じるのは、NHKドラマ初出演となる横浜流星さん。脚本は、連続テレビ小説『ごちそうさん』大河ドラマ『おんな城主 直虎』などを手掛けた森下佳子さん。

さらに語りは、蔦重らを見守る吉原の九郎助稲荷（くろすけいなり）として、綾瀬はるかさんが担当する。