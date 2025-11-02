¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¬¥ô¡Ù¤Ç¥Ò¥í¥¤¥ó¡¦´Åº¬¹¬²Ì¤ò¹¥±é¤·¤¿µÜÉô¤Î¤¾¤ß¤¬½é¿åÃå¥°¥é¥Ó¥¢¤È¥é¥¤¥À¡¼¤Î»×¤¤½Ð¤ò¸ì¤ë¡Öº£¤â¿´¤ÎÃæ¤Ç¹¬²Ì¤Á¤ã¤ó¤¬»ä¤òÁ´¹ÎÄê¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
9·î¤ËºÇ½ª²ó¤ò·Þ¤¨¤¿¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¬¥ô¡Ù¤Ç¥Ò¥í¥¤¥ó¤Î¥®¥ã¥ë¼ÒÄ¹¡¦´Åº¬¹¬²Ì¡Ê¤¢¤Þ¤Í¤µ¤Á¤«¡Ë¤ò±é¤¸¤¿½÷Í¥¤ÎµÜÉô¤Î¤¾¤ß¡Ê¤ß¤ä¤Ù¡¦¤Î¤¾¤ß¡Ë¡£½µ¥×¥ì¤ÎÉ½»æ¤Ë½éÅÐ¾ì¤·¤¿ºÝ¤ËÈäÏª¤·¤¿½é¿åÃå¥°¥é¥Ó¥¢¤ò¼ýÏ¿¤·¤¿¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ì¿¿½¸¡Ø¤½¤ÎÈþµÓ¡¢µ¬³Ê³°¡£¡Ù¤¬9·îÅÙ¤Î¥Þ¥ó¥¹¥ê¡¼¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç1°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡ª¡¡¤½¤ì¤òµÇ°¤·¡¢º£²ó¡¢½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤¤Î¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤ë´ë²è¡Ø¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ì¿¿½¸¡¢ËÜ¿Í¤¬¸ì¤Ã¤Æ¤ß¤¿¡ª¡Ù¤ËÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡ØËÜ¿Í¤¬¸ì¤Ã¤Æ¤ß¤¿¡ª¡Ù¤Ï¡¢¿Íµ¤½÷Í¥¤ä¥¿¥ì¥ó¥È¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¤¬¡¢¼«¿È¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ì¿¿½¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»£±Æ¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¿¥¤ê¸ò¤¼¤Ê¤¬¤é¡¢²òÀâ¤¹¤ë¥×¥í¥°¥é¥à¡£¤³¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤Ï¡¢Æ°²è¤Ë¼ýÏ¿¤·¤¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿»£±ÆÎ¢ÏÃ¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛµÜÉô¤Î¤¾¤ß¤Î¿åÃå¥°¥é¥Ó¥¢
¡½¡½Æ°²è¤Î¼ýÏ¿¤ªÈè¤ìÍÍ¤Ç¤·¤¿¡£¤É¤¦¤·¤Æ¤â¡Ø¥¬¥ô¡Ù¤ÎÌÀ¤ë¤¯¤Æ¤·¤Ã¤«¤ê¼Ô¤Î¹¬²Ì¤µ¤ó¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤ò½Å¤Í¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¼ÂºÝ¤ÎµÜÉô¤µ¤ó¤Ï¤Û¤ó¤ï¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
µÜÉô¡¡¥¢¥Ï¥Ï¡¢¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¥ê¥¢¥ë¤Î»ä¤Ï¹¬²Ì¤Á¤ã¤ó¤Û¤É¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤à¤·¤í·ë¹½È´¤±¤Æ¤¤¤ë¤Û¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤¤¤Þ¤À¤Ë¿ÍÁ°¤ä¥«¥á¥é¤ÎÁ°¤ËÎ©¤Ä¤È¶ÛÄ¥¤·¤Þ¤¹¡£ºÇ¶á¤Þ¤Ç¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¡Ê¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¹±Îã¤ÎÁ´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¡Ë¤ò²ó¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢³å¤òÆþ¤ì¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¥·¥ç¡¼¤¬»Ï¤Þ¤ëÁ°¤ËÂ¾¤Î¥¥ã¥¹¥È¤Î»Ò¤¿¤Á¤Ë»×¤¤ÀÚ¤êÇØÃæ¤òÃ¡¤¤¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Û¤É¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤Ë¥ì¥®¥å¥é¡¼¤ÎÃË»Ò3¿Í¡Ê¥·¥ç¥¦¥Þ¡¿±é¡§ÃÎÇ°±ÑÏÂ¡¢¿ÉÌÚÅÄå«ÅÍ¡¿±é¡§ÆüÌîÍ§Êå¡¢¥é¥¥¢¡¦¥¢¥Þ¥ë¥¬¡¿±é¡§¾±»Ê¹ÀÊ¿¡Ë¤Ï¡¢¸½¾ì¤ÇÄ¹¤¯°ì½ï¤Ë¤¤¤¿Ê¬¡¢±óÎ¸¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡£¤«¤Ê¤êÎÏ¤òÆþ¤ì¤ÆÃ¡¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¸ú²ÌÈ´·²¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÃçÎÉ¤·¤Ç¤¹¤Í¡£
µÜÉô¡¡¥¥ã¥¹¥ÈÁ´°÷ÃçÎÉ¤·¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤³¤½¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤ÏÃË½÷¤Ç¹µ¼¼¤¬Ê¬¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢µ¤¤Å¤¤¤¿¤éÁ´°÷¤¬Æ±¤¸Éô²°¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤Æ¡¢TikTok¤ò»£¤Ã¤¿¤ê¡¢¿ÍÏµ¥²¡¼¥à¤ò¤·¤¿¤ê¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Õ¤¿¤ê¤Ç¤Ò¤È¤Ä¤Î°Ø»Ò¤ËºÂ¤ë¤Ê¤É¡¢¤®¤å¤¦¤®¤å¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Ê¤¬¤é°ì½ï¤Ë¤¤¤Þ¤·¤¿¡£·àÃæ¤Ç¤ÏÍí¤ß¤Î¤Ê¤«¤Ã¤¿¥¹¥È¥Þ¥Ã¥¯²È¤Î¤ß¤ó¤Ê¤È¤â¼Â¤ÏÃçÎÉ¤·¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¡½¡½¤½¤¦¤¤¤¨¤Ð¡¢µÜÉô¤µ¤ó¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¥¹¥È¥Þ¥Ã¥¯²È¤Î¼¡½÷¡¦¥·¡¼¥¿¡¦¥¹¥È¥Þ¥Ã¥¯Ìò¤ÎÀî粼ÈÁ¡¹²Ö¤µ¤ó¤¬»£±Æ¤·¤¿µÜÉô¤µ¤ó¤Î¤ª¼Ì¿¿¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤òÇÒ¸«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
µÜÉô¡¡»ä¤âÈÁ¡¹²Ö¤Á¤ã¤ó¤â¼Ì¿¿¤¬¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢Æó¿Í¤Ç»£¤ê¹ç¤¤¤ò¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ÈÁ¡¹²Ö¤Á¤ã¤ó¤Î¤Û¤¦¤Ë¤Ï»ä¤¬»£±Æ¤·¤¿¼Ì¿¿¤ò¤¢¤²¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤³¤½¡Ø¥¬¥ô¡Ù¤Î¸½¾ì¤Ç¤Ï¡¢¥¥ã¥¹¥È¤Î¤ß¤ó¤Ê¤¬Í·¤ó¤Ç¤¤¤ë¼Ì¿¿¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó»£¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤³¤À¤±¤ÎÏÃ¡¢¥¥ã¥¹¥È¤Î¥°¥ë¡¼¥×LINE¤Ë¤Ï»×¤¤½Ð¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡½¡½µÜÉô¤µ¤ó¤¬»£±Æ¤·¤¿¡Ø¥¬¥ô¡Ù¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¼Ì¿¿!?¡¡¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãµ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹......¡£ËÜÂê¤Ë°Ü¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Æ°²è¤Î¤Û¤¦¤Ç¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ì¿¿½¸¡Ø¤½¤ÎÈþµÓ¡¢µ¬³Ê³°¡£¡Ù¤ÏµÜÉô¤µ¤ó¤Î½é¿åÃå¥°¥é¥Ó¥¢¤ò¼ýÏ¿¤·¤¿°ìºý¤Ç¡¢9·îÅÙ¤Î¥Þ¥ó¥¹¥ê¡¼¥é¥ó¥¥ó¥°¤ÇÂè°ì°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡£¤ä¤Ï¤êÈ¿¶Á¤ÏÂç¤¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤«¡©
µÜÉô¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¡Ø¥¬¥ô¡Ù¤¬ºÇ½ª²ó¤ò·Þ¤¨¤¿Íâ½µ¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿½µ¥×¥ì¤µ¤ó¡Ê¡Ø½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤38&39¹æ¡Ù²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼ÆÃ½¸¹æ¡Ë¤Ç½éÉ½»æ¤òÌ³¤á¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿È¿¶Á¤â¤¢¤ê¡¢¡Ö¹¬²Ì¤µ¤ó¤È²ñ¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Î¤¬¼ä¤·¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¿åÃå¤ÇÅÐ¾ì¤·¤Æ¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦¥³¥á¥ó¥È¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ÇÉ½»æ¤ò¸«¤«¤±¤¿¤Î¤òµ¡¤Ë»ä¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤ê¡¢ÊüÁ÷½ªÎ»¸å¤Ë¡Ø¥¬¥ô¡Ù¤ò¸«»Ï¤á¤Æ¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿Êý¤â¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£É½»æ¤Î±Æ¶ÁÎÏ¤ò¶¯¤¯¼Â´¶¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¡½¡½¼Ì¿¿¹¥¤¤ÎµÜÉô¤µ¤ó¡£¥°¥é¥Ó¥¢¤Î¸½¾ì¤Ï³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤«¡©
µÜÉô¡¡¥¹¥´¤¯³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£»ä¡¢¼Ì¿¿¤ò»£¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤Î¤âÂç¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡¢1Ëç¤Î¼Ì¿¿¤«¤é¿§¤ó¤ÊÁÛÁü¤¬ËÄ¤é¤à¤è¤¦¤Ê¡¢¸«¤ë¿Í¤¬¼ÂºÝ¤Ë¼«Ê¬¤ÎÌÜ¤Ç¸«¤¿¸÷·Ê¤Î¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¼Ì¿¿¤¬¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢º£²ó¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¤½¤¦¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç»£¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ì¿¿½¸¡Ø¤½¤ÎÈþµÓ¡¢µ¬³Ê³°¡£¡Ù¡Ê»£±Æ¡¿Takeo Dec.¡Ë¤è¤ê
¡½¡½¼«Á³ÂÎ¤Ê»Ñ¤ò»£¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤È¡£¿åÃå¤Ç¤Î»£±Æ¤Ï¶ÛÄ¥¤·¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡©
µÜÉô¡¡¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤·¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Ç¤â¡¢¾ïÆüº¢¤«¤é¿ÈÂÎºî¤ê¤ò´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ä¤Ã¤È¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë¤½¤ÎÀ®²Ì¤ò¤ª¸«¤»¤Ç¤¤¿´î¤Ó¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£°ú¤Â³¤´èÄ¥¤é¤Ê¤¤ã¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤â·Ò¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£»£±Æ¤ò½Å¤Í¤ë¤¦¤Á¤Ë¡¢»ä¤â¥Î¥ê¥Î¥ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡£¡Ö¤³¤Î°áÁõ¤¬Ãå¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤Ê¤ó¤Æ¡¢µ¤¤Å¤±¤ÐÀÑ¶ËÅª¤Ë¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¤µ¤ó¤ËÄó°Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¼«Ê¬¤¬¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿µ¡²ñ¤¬¤¢¤ì¤ÐÄ©Àï¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¤½¤ì¤Ï´ò¤·¤¤¤ª¸ÀÍÕ¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤ÇÁª¤ó¤À°áÁõ¤È¤¤¤¦¤È¡©
µÜÉô¡¡¹õ¤Î¥ì¥ª¥¿¡¼¥É¤Ç¤¹¡£ÉáÃÊ¤Ï¸µµ¤¤Ç¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤Î¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¤«¤Ê¤ê°Õ³°¤Ê¥Á¥ç¥¤¥¹¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤Ç¤â¸«¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¡¢Âç¿Í¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Î¼Ì¿¿¤Ë»Å¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¡¢¤³¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ì¿¿½¸¤Ç¤·¤«¸«¤é¤ì¤Ê¤¤»Ñ¤Ç¤¹¡£
¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ì¿¿½¸¡Ø¤½¤ÎÈþµÓ¡¢µ¬³Ê³°¡£¡Ù¡Ê»£±Æ¡¿Takeo Dec.¡Ë¤è¤ê
¡½¡½¤É¤¦¤·¤Æ¤³¤Î°áÁõ¤ò¡©
µÜÉô¡¡Ä¾´¶¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢°ÊÁ°¤Þ¤Ç¤Î¼«Ê¬¤À¤Ã¤¿¤éÁª¤Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¤Í¡£¤½¤â¤½¤â°ú¤Ã¹þ¤ß»×°Æ¤ÇÃÑ¤º¤«¤·¤¬¤ê²°¤Ê¥¿¥¤¥×¤Ê¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤«¤é¡Ö¤³¤Î°áÁõ¤¬Ãå¤¿¤¤¡×¤È¸À¤¦¤³¤È¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤Î¤Ï³Î¼Â¤Ë¡Ø¥¬¥ô¡Ù¤¬¤¤Ã¤«¤±¡£°ìÅÙ¤âÀ÷¤á¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿È±¤ò¶âÈ±¤Ë¤·¤Æ¡¢1Ç¯´Ö¤ò¶î¤±È´¤±¤Æ¡£¼«Ê¬¤Ë¼«¿®¤â¤Ä¤¤¤¿¤·¡¢Ä©Àï¿´¤â²êÀ¸¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¡Ø¥¬¥ô¡Ù¤Î¥¥ã¥¹¥È¤ä¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤«¤é¤Ï¡¢¸ý¤òÂ·¤¨¤Æ¡Ö¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Î»þ¤ÈÁ´Á³¥¥ã¥é¤¬°ã¤¦¡×¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¤¤¤¤ÏÃ¤Ç¤¹¤Í¡£¼ÂºÝ¡Ø¥¬¥ô¡Ù¤Î·àÃæ¤Ç¤â¡¢µÜÉô¤µ¤ó±é¤¸¤ë¹¬²Ì¤µ¤ó¤Î°áÁõ¤äÈ±·¿¤ÏËè²ó°ã¤¤¤¬¤¢¤Ã¤ÆÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
µÜÉô¡¡¸À¤ï¤ì¤Æ¤ß¤ì¤Ð¡Ø¥¬¥ô¡Ù¤Î¸½¾ì¤Ç¤â¡¢Ëè²ó¡¢°áÁõ¤µ¤ó¤È°áÁõ¤ÎÁêÃÌ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤¿¤¯¤µ¤ó»ý¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤Î¤Ç¡Ö¤³¤ì¤«¤ï¤¤¤¤¡ª¡×¡Ö¤³¤Î¿§¡¢Ãå¤Æ¤ß¤¿¤¤¡ª¡×¤È¤«¸À¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£È±·¿¤â¡¢¼Ì¿¿¤ò¸«¤»¤Æ¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¤Î¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤Ã¤ÆÁêÃÌ¤·¤Ê¤¬¤éºî¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤À¤Ã¤¿¤é½ÐÍè¤Ê¤¤È±·¿¤â¡Ö¹¬²Ì¤Á¤ã¤ó¤Ê¤é¤ä¤ë¤Ç¤·¤ç¡ª¡×¤Ã¤Æ¡¢»×¤¤ÀÚ¤Ã¤ÆÄ©Àï¤·¤Æ¤ß¤¿¤ê¡£
¡½¡½Îã¤¨¤Ð¡¢¤É¤¦¤¤¤¦È±·¿¤Ç¤¹¤«¡©
µÜÉô¡¡Æ¬¤Î¾å¤Ç¤¹¤ë¥Ä¥¤¥ó¤Î¤ªÃÄ»Ò¤È¤«¡ª¡¡ÍÄ¤¤½÷¤Î»Ò¤ÎÈ±·¿¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤â¤¦À®¿Í¤·¤Æ¤ë¤·Î®ÀÐ¤Ë»÷¹ç¤ï¤Ê¤¤¤è¤Ê¡¼¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¹¬²Ì¤Á¤ã¤ó¤Ê¤éÇ¯Îð¤Ê¤ó¤Æµ¤¤Ë¤·¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡¢¤È¡Ê¾Ð¡Ë¡£¹¬²Ì¤Á¤ã¤ó¤Î¥®¥ã¥ë¥Þ¥¤¥ó¥É¤Ë°ú¤ÃÄ¥¤é¤ì¤ë¤¦¤Á¤Ë¡¢»ä¼«¿È¤ÎÉý¤â¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½³Î¤«¤Ë¡£¹¬²Ì¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¤é¡¢²¿¤Ç¤â¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ËÂª¤¨¤½¤¦¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
µÜÉô¡¡·àÃæ¤Ç¡¢¼ç¿Í¸ø¤Î¥·¥ç¥¦¥Þ¤ÎÈëÌ©¤òå«ÅÍ¤«¤éÌÀ¤«¤µ¤ì¤¿¤È¤¡¢¹¬²Ì¤Á¤ã¤ó¤Ï¡Ö¥¦¥Á¤Ï¡¢¥¦¥Á¤Î¸«¤Æ¤¤¿¥¦¥Þ¥·¥ç¡¼¡Ê¥·¥ç¥¦¥Þ¤Î¸Æ¾Î¡Ë¤ò¿®¤¸¤ë¡×¤È¸À¤¤ÀÚ¤ë¤ó¤Ç¤¹¡ÊÂè22ÏÃ¡Ë¡£»ä¡¢¤½¤Î¥»¥ê¥Õ¤¬Âç¹¥¤¤Ç¡£Æü¾ïÀ¸³è¤ÎÃæ¤Ç²¿¤«¤ËÌÂ¤Ã¤¿¤êÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿¤È¤¤Ï¡¢¤½¤Î¥»¥ê¥Õ¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Þ¤¹¡£¹¬²Ì¤Á¤ã¤ó¤Ê¤é¡¢¤½¤¦¤ä¤Ã¤Æ»ä¤Î¤³¤È¤â¿®¤¸¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ï¤º¤À¤Ã¤Æ¡¢¸µµ¤¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¡½¡½Ã¯¤ËÂÐ¤·¤Æ¤âÍ¥¤·¤¯¤Æ¡¢²¿¤Ç¤â¹ÎÄê¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£ÆüÍË¤ÎÄ«¤«¤é¡Ø¥¬¥ô¡Ù¤ò¸«¤Æ¹¬²Ì¤µ¤ó¤ËÌþ¤µ¤ì¤¿¿Í¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
µÜÉô¡¡¤À¤È´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£»ä¤âÂæËÜ¤òÆÉ¤à¤¿¤Ó¹¬²Ì¤Á¤ã¤ó¤Î¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤µ¤Ë²¿ÅÙ¤âÌþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡£º£¤â¿´¤ÎÃæ¤Ë¹¬²Ì¤Á¤ã¤ó¤¬¤¤¤Æ¡¢»ä¤Î¤³¤È¤òÁ´¹ÎÄê¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜÅö¤Ë¿´¶¯¤¤¤Ç¤¹¡ª
¡½¡½¤µ¤Æ¡¢·ë¶É¡Ø¥¬¥ô¡Ù¤ÎÏÃ¤ËÌá¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¿´¤Ë¹¬²Ì¤µ¤ó¤ò½É¤·¤¿º£¸å¤ÎµÜÉô¤µ¤ó¤Î³èÌö¤â³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£¤â¤¦¹õÈ±¤Î¼«Ê¬¤¬ÁÛÁü¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡©
µÜÉô¡¡³Î¤«¤Ë¡ª¡¡¤â¤¦2Ç¯¶á¤¯¶âÈ±¤Ê¤Î¤Ç¡¢¹õÈ±¤ËÌá¤¹¤ÈµÕ¤Ë¿·Á¯¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¡Ê¾Ð¡Ë¡£¹¬²Ì¤Á¤ã¤ó¤È¤¤¤¦Ìò¤Ë½Ð²ñ¤¤¡¢¿§¤ó¤ÊÌò¤ò±é¤¸¤Æ¤ß¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤¬¤è¤ê¶¯¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÁÇ¤Î¼«Ê¬¤È¤ÏÀµÈ¿ÂÐ¤Î¥®¥ã¥ë¤ò±é¤¸¤é¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢¤É¤ó¤ÊÌò¤¬Íè¤Æ¤â¤¤Ã¤ÈÂç¾æÉ×¡£¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È¿·¤·¤¤¼«Ê¬¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª
¡üµÜÉô¤Î¤¾¤ß¡Ê¤ß¤ä¤Ù¡¦¤Î¤¾¤ß¡Ë
2003Ç¯5·î22ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¡°¦ÃÎ¸©½Ð¿È¡¡
¿ÈÄ¹167Ñ¡¡·ì±Õ·¿¡áAB·¿
¡û¡Ö2019¥ß¥¹¡¦¥Æ¥£¡¼¥ó¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡×¤Ç¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò¼õ¾Þ¤··ÝÇ½³¦¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¬¥ô¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡¢2024¡Á25Ç¯¡Ë¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¤ËÂçÈ´Å§¤µ¤ì¤ë¡£¸½ºßÊüÁ÷Ãæ¤Î¥É¥é¥Þ¡ØÊüÁ÷¶ÉÀêµò¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡¢Ëè½µÅÚÍË21:00¡Á¡Ë¤Ë½Ð±éÃæ¡£
¸ø¼°TikTok¡Únozomimiyabe¡Û
¸ø¼°Instagram¡Ú@nozomimiyabe¡Û¡¡
¡ÚÂçÁýÎÌ¡Û¡Ø¤½¤ÎÈþµÓ¡¢µ¬³Ê³°¡£¡Ù µÜÉô¤Î¤¾¤ß »£±Æ¡¿Takeo Dec. ²Á³Ê¡¿1650±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¼èºà¡¦Ê¸¡¿¤È¤ê¡¡»£±Æ¡¿±öÃ«Ì¤Íè