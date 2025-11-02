¡ÖÊ¡²¬¤Î¶¯¹ë¤È¸À¤¨¤Ð¡Ä¡£¸Ø¤ê¤ò»ý¤Ã¤ÆÁö¤Ã¤¿¡×½¸ÃÄÅ¾¹»¤ÎÂçÌ¶ÅÄ¤ËÍ½ÄêÄÌ¤ê¿Ê³Ø¤Î1Ç¯À¸¡¡Á´¹ñÊÖ¤êºé¤¤òÀÀ¤¦¡ÚÁ´¹ñ¹â¹»±ØÅÁÊ¡²¬¸©Âç²ñÃË»Ò¡Û
¡¡¢¡Á´¹ñ¹â¹»±ØÅÁÊ¡²¬¸©Âç²ñÃË»Ò¡Ê2Æü¡¦²ÅËã»Ô²ÅÊæÁí¹ç±¿Æ°¸ø±à¼þÊÕ¥³¡¼¥¹¡á42¡¦195¥¥í¡Ë
¡¡ºòÇ¯¤ÎÁ´¹ñ¹â¹»±ØÅÁ¤Ç½àÍ¥¾¡¤À¤Ã¤¿ÂçÌ¶ÅÄ¤Ï2»þ´Ö16Ê¬44ÉÃ¤Î11°Ì¤Ç¡¢Á´¹ñ¤Ø¤Î½Ð¾ì¤òÆ¨¤·¤¿¡£º£½Õ¤Ë±ØÅÁÉô¥³¡¼¥Á¤¬ÂàÇ¤¤·¤ÆÄ»¼è¾ëËÌ¤Î´ÆÆÄ¤È¤Ê¤ê¡¢Áª¼ê¤ÎÂçÈ¾¤âÆ±¹»¤ËÅ¾¹»¡£OB¤Çº£½Õ½¢Ç¤¤·¤¿°ë¾¾ÂçÊå´ÆÆÄ¤Î²¼¡¢¶¥Êâ¤¬ÀìÌç¤Îº´¡¹ÌÚÁÕÂ¿¼ç¾¡Ê3Ç¯¡Ë¤È¡¢Î¦¾åÉô¤Ç400¥á¡¼¥È¥ë¾ã³²¡¢È¬¼ï¶¥µ»¤¬ÀìÌç¤Î3Ç¯À¸2¿Í¡¢1Ç¯À¸3¿Í¤ÇÎ×¤ó¤À¡£
¡¡¥´¡¼¥ë¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤À¥¢¥ó¥«¡¼µÈÅÄÍ£¿Í¡Ê1Ç¯¡Ë¤ò¡¢²¹¤«¤¤Çï¼ê¤¬Êñ¤ó¤À¡£ÅÔÂçÏ©½Ð¾ì¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¡Ö¿·À¸¡¦ÂçÌ¶ÅÄ¡×¤ÎÂè°ìÊâ¡£µÈÅÄ¤Ï¡ÖÊ¡²¬¤Î¶¯¹ë¤È¸À¤¨¤ÐÂçÌ¶ÅÄ¹â¹»¡£¸Ø¤ê¤ò»ý¤Ã¤ÆÁö¤Ã¤¿¡×¤È¥×¥é¥¤¥É¤ò¶»¤Ë¡¢ÅÁÅý¤Î¤¿¤¹¤¤òºÇ¸å¤Þ¤Ç±¿¤ó¤À¡£¶è´Ö7°Ì¡¢¥Á¡¼¥à¤Ï11°Ì¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë¡ÖÍèÇ¯¡¢ºÆÍèÇ¯¤ÈÎÏ¤ò¤Ä¤±¤ÆÅÔÂçÏ©¤òÁö¤ê¤¿¤¤¡×¤Èµ¤»ý¤Á¤ò¿·¤¿¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡»ØÆ³¼Ô¤Î¸òÂå¤ËÈ¼¤¤¡¢º´¡¹ÌÚ°Ê³°¤Î2¡¢3Ç¯À¸¤¬Ä»¼è¾ëËÌ¤ËÅ¾¹»¡£¿·ÆþÀ¸¤âÀì´êÆþ»î¤ò¼õ¤±¤¿14¿ÍÃæ10¿Í¤¬Ä»¼è¾ëËÌ¤ËÆþ³Ø¤·¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢µÈÅÄ¤Ï¡ÖÄ¹¤¤Îò»Ë¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤ÇÁö¤é¤»¤Æ¤â¤é¤¦µ¡²ñ¤¬¤¢¤ë¤Ê¤é¡¢ÂçÌ¶ÅÄ¤ÇÁö¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¡×¤ÈÍ½ÄêÄÌ¤êÂçÌ¶ÅÄ¤Ë¿Ê³Ø¡£·§ËÜ¸©½Ð¿È¤Ç¡¢¶¥µ»·Ð¸³¤Ï¹Å¼°Ìîµå¥Á¡¼¥à¤Ë½êÂ°¤·¤Ê¤¬¤é±ØÅÁÂç²ñ¤Ë½Ð¤ëÄøÅÙ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Æþ³Ø¸å¤ËËÜ³ÊÅª¤ËÎ¦¾å¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤À¡£
¡¡1¶è¤Î¿¹ÍÚ¿Í¡Ê1Ç¯¡Ë¤â¡Ö°ë¾¾´ÆÆÄ¤Î¼ÂÀÓ¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤Î¤Ç¡×¤È¡¢¥³¥Ë¥«¥ß¥Î¥ë¥¿¤Î´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ¥Ë¥å¡¼¥¤¥ä¡¼±ØÅÁÍ¥¾¡¤ËÆ³¤¤¤¿¿·»Ø´ø´±¤Ë¤âÌ¥ÎÏ¤ò´¶¤¸¤ÆÂçÌ¶ÅÄ¤Ø¡£¶è´Ö9°Ì¤Ê¤¬¤é¡¢ºÇÄ¹10¥¥í¤Î¶è´Ö¤Ç³Æ¹»¤Î¥¨¡¼¥¹¤¿¤Á¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤«¤é3¥¥íÉÕ¶á¤Þ¤Ç¿©¤é¤¤ÉÕ¤¤¤¿¡£
¡¡Ä¹µ÷Î¥°Ê³°¤Î¼ïÌÜ¤ò¤ä¤ëÎ¦¾åÉô¤ÎÁª¼ê¤â¼Ú¤ê¤ÆÅÐÏ¿¥á¥ó¥Ð¡¼10¿Í¤ò¤½¤í¤¨¤¿¤¬¡¢¸Î¾ã¤Ê¤É¤Ç¼ÂºÝ¤ËÁö¤ì¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï7¿Í¤Ç¥®¥ê¥®¥ê¤À¤Ã¤¿¡£½é¤Î¹â¹»±ØÅÁ¤ò½ª¤¨¤¿°ë¾¾´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÌµ»ö¤Ë¥´¡¼¥ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ°Â¿´¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿°ìÊý¡¢1¶è¤Ç9°ÌÈ¯¿Ê¸å¡¢¾å°ÌÁè¤¤¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤Þ¤Þ½ª¤ï¤ê¡¢¡Ö±ØÅÁ¤Î¸·¤·¤µ¤òÃÎ¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡×¤È¤â¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡º£¤ÎÂçÌ¶ÅÄ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÁ´¤Æ¤¬·Ð¸³¡£ÍèÇ¯°Ê¹ß¡¢¥¨¡¼¥¹¤È¤·¤Æ¤Î´üÂÔ¤¬¤«¤«¤ë¿¹¤Ï¡ÖÍèÇ¯¤Ï¡Ê¥È¥é¥Ã¥¯¤Ç¡Ë¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ï¥¤¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¡£±ØÅÁ¤Ç¤ÏºÆÍèÇ¯¤ËÅÔÂçÏ©¤¬ÌÜÉ¸¡×¡£¤³¤³¤«¤é¿·¤¿¤ÊÅÁÅý¤òËÂ¤¤¤Ç¤¤¤¯¡£¡Ê°ËÆ£À¥Î¤²Ã¡Ë