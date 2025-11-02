¡ÖÃ¯¤«¤È»×¤Ã¤¿¤é¡Ä¡×À¸ÊüÁ÷¤ËÅÐ¾ì¡¢00Ç¯Âå¥á¥¬¥Ò¥Ã¥ÈÃËÀ¥Ç¥å¥ª¤Î·ãÊÑ»Ñ¤Ë¶Ã¤¡Ö¤³¤ó¤Ê´é¤À¤Ã¤¿¤Ã¤±?¡×¡Ö¸µJ¥ê¡¼¥¬¡¼¤ß¤¿¤¤¡×¡Öµ¤ÉÕ¤¯¤Î¤Ë»þ´Ö¤¬³Ý¤«¤Ã¤¿¡×
¥·¡¼¥¯¥ì¥Ã¥È½Ð±éàÄ¹È±¥¤¥á¥Á¥§¥óá»Ñ
¡¡¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¤Ý¤«¤Ý¤«¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿Ê¿À®¤Ë°ìÀ¤¤òÉ÷óÓ¤·¤¿46ºÐ¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î»Ñ¤¬ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¥·¡¼¥¯¥ì¥Ã¥È¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÀ¸½Ð±é¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿!¡¡¥Ï¥é¥ß¤Á¤ã¤ó¤È²Î¾§¥³¥é¥Ü¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¡¢¥Ô¥¢¥Ë¥¹¥È¤Î¥Ï¥é¥ß¤Á¤ã¤ó¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤òX¤Ë¸ø³«¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¡ÖCHEMISTRY¡×¤ÎÀîÈªÍ×¡£¸ª¤Ë³Ý¤«¤ë¤Û¤É¤ÎÃãÈ±¥Ø¥¢¤Ë¥¤¥á¥Á¥§¥ó¤·¤¿»Ñ¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£
¡¡CHEMISTRY¤Ï2001Ç¯¤Ë¡ÖPIECES OF A DREAM¡×¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢¥á¥¬¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¡£Æ²ÄÁ²ÅË®¤È¤Î¥Ç¥å¥ª¤Ç°ìÀ¤¤òÉ÷óÓ¤·¤¿¡£SNS¤Ë¤Ï¡Ö¤³¤ó¤Ê´é¤À¤Ã¤¿¤Ã¤±¡©¡×¡Ö¥²¥¹¥È¤ËÄ¹È±¥á¥ó¥º½Ð¤Æ¤ÆÃ¯¤«¤È»×¤Ã¤¿¤é¡Ä¡×¡Ö¶ßÂÄ¹¤áÃãÈ±¤Î¸µJ¥ê¡¼¥¬¡¼¤ß¤¿¤¤¤ÊÃË¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Æ¡¢Ã¯¤«¤È»×¤Ã¤¿¤éCHEMISTRY¤ÎÀîÈªÍ×¡×¡ÖÊÑ¤ï¤ê¤¹¤®¡ªÊ¬¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¥í¥óÌÓ¤Î¤¢¤ó¤Á¤ã¤ó¤¬CHEMISTRY¤ÎÀîÈª¤µ¤ó¤À¤Èµ¤ÉÕ¤¯¤Î¤Ë»þ´Ö¤¬³Ý¤«¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£