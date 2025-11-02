¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡Ù¿·¥¥ã¥¹¥È²ò¶Ø¡¡ÂçÊª·ÝÇ½¿Í¤¬ÅÐ¾ì
¡¡ÇÐÍ¥¤Î²£ÉÍÎ®À±¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¡¢Âç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÁÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡Á¡Ù¡ÊËè½µÆüÍË¡¡¸å8¡§00¡¡NHKÁí¹ç¤Û¤«¡Ë¤ÎÂè43²ó¡ÖÎ¢ÀÚ¤ê¤ÎÎø²Î¡×¡Ê9Æü¡Ë¤Î¥²¥¹¥È¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤¢¤ê¡Û¡ÖÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¡ª¡×¿·¤¿¤ÊÁê´Ø¿Þ¤ò¸ø³«
¡¡ÊüÁ÷100Ç¯¤ò·Þ¤¨¤ë2025Ç¯¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î¥á¥Ç¥£¥¢»º¶È¡¢¥Ý¥Ã¥×¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤ÎÁÃ¤òÃÛ¤¡¢¤È¤¤Ë¡È¤ª¾å¡É¤ËÌÜ¤ò¤Ä¤±¤é¤ì¤Æ¤â¡ÈÌÌÇò¤µ¡É¤òÄÉµá¤·Â³¤±¤¿¿ÍÊª¡ÈÄÕ½Å¡É¤³¤È¡¢ÄÕ²°½Å»°Ïº¤¬¼ç¿Í¸ø¡£¿Æ¤Ê¤·¡¢¶â¤Ê¤·¡¢²èºÍ¤Ê¤·¡Ä¡Ä¤Ê¤¤¤Ê¤¤¤Å¤¯¤·¤Î¡È¹¾¸Í¤Î¥á¥Ç¥£¥¢²¦¡É¤È¤·¤Æ»þÂå¤ÎÃþ»ù¤Ë¤Ê¤Ã¤¿²÷³Ú»ù¡¦ÄÕ½Å¤Ï¡¢Ê¸²½Î´À¹¤Î¹¾¸Í»þÂåÃæ´ü¤Ë´îÂ¿Àî²ÎËû¡¢³ë¾þËÌºØ¡¢»³ÅìµþÅÁ¤ò¸«½Ð¤·¡¢ÆüËÜ»Ë»Ë¾åºÇÂç¤ÎÆæ¤Î°ì¤Ä¡ÈÅì½§ºØ¼Ì³Ú¡É¤òÀ¤¤ËÁ÷¤ê½Ð¤¹¡£µÓËÜ¤Ï¿¹²¼²Â»Ò»á¤¬Ã´Åö¡£¹¾¸Í»þÂå¤ÎÈÇ¸µ¤ÇÉâÀ¤³¨»Õ¤Î´îÂ¿Àî²ÎËû¤ä³ë¾þËÌºØ¤òÀ¤¤Ë½Ð¤·¤¿¤³¤È¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëÄÕ²°½Å»°Ïº¤ÎÀ¸³¶¤òÉÁ¤¯¡£
¡¡ºç¸¶°ê·Ã¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢¤Æ¤¤¡Ê¶¶ËÜ°¦¡Ë¤Î¤â¤È¤Ë¶î¤±¤Ä¤±¤ë»ºÇÌ¡£Ê±Áõ¥«¥Ã¥È¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£
¢£Âè43²ó¤Î¤¢¤é¤¹¤¸
ÄÕ½Å¡Ê²£ÉÍÎ®À±¡Ë¤Ï¡¢µÈ¸¶¤Ø¤Î¼Ú¶âÊÖºÑ¤ÎÂå¤ï¤ê¤È¤·¤Æ¡¢²ÎËû¡ÊÀ÷Ã«¾ÂÀ¡Ë¤¬ÉÁ¤¯¸Þ½½Ëç¤Î½÷Ïº³¨¤Î½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¿¡£ÄÕ½Å¤È¤Î´Ø·¸¤ËÇº¤à²ÎËû¤Îµ¤»ý¤Á¤âÃÎ¤é¤º¡¢È¾¤Ð¶¯°ú¤Ë»Å»ö¤ò¿Ê¤á¤ëÄÕ½Å¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤¢¤ëÆü¡¢²ÎËû¤¬À¾Â¼²°¤ÎËü¼¡Ïº¡ÊÃæÂ¼¡¡è±¶Ì¡Ë¤ÈÁÈ¤àÏÃ¤ò¤¤Æ°ÍÉ¤¹¤ë¡£°ìÊý¡¢¹¾¸Í¾ë¤Ç¤Ï¡¢Äê¿®¡Ê°æ¾åÍ´µ®¡Ë¤¬¥ª¥í¥·¥ãÂÐºö¤ËÁ´ÎÏ¤òÃí¤¤¤Ç¤¤¤¿¡£¤³¤Î°ì·ï¤ò¤µ¤Ð¤¾·³¡¦²ÈÀÆ¡Ê¾ëÉ°Íù¡Ë¤Ë¼êÊÁ¤òÇ§¤á¤Æ¤â¤é¤¤¡ÈÂçÏ·¡É¤ÎºÂ¤òÁÀ¤¦¤¬¡Ä
