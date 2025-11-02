ドジャースで韓国期待のキム・ヘソン内野手（金慧成＝２６）が、ワールドシリーズ優勝の喜びをかみしめた。ポストシーズンから出場機会に恵まれず、ＷＳも延長１８回の総力戦ですら出番なし。迎えた最終の第７戦、延長１１回に勝ち越すと、その裏についに名前がコールされた。ロハスに代わって二塁手として登場。守備機会こそなかったが、優勝の瞬間は歓喜の輪に加わって飛び跳ねた。

ルーキーイヤーで経験した世界一。キム・ヘソンは「ベンチに座ってみていた方が緊張していたと思う。プレーは緊張はなかった。とても面白く、楽しかった」と韓国メディア「ＭＫスポーツ」に語った。

走攻守そろったユーティリティーとして期待されたが、シーズンから出場機会が少なく、７１試合で打率２割８分、３本塁打、１７打点、１３盗塁にとどまった。もっぱら控え要員として準備し、ベンチからのサポートに徹した。常に前を向き、ポストシーズンも最後までロースターに残った。

「本当に素晴らしかった。同じ野球選手として心から尊敬する。すごいという言葉しか出てこない。なぜ世界最高のチームなのかを実感した」と仲間を称え「非常に意義深い１年でした。第１目標は達成できた。来年は再来年、その先のことのためにさらに頑張らないといけない。チームに貢献できる選手になりたい。そのためには何をすべきかを考えて進まないといけない」と力を込めた。

さらにファンに対して「私が出ていなくても、熱心に試合を見てくれてありがとう。僕も試合に出るつもりで一生懸命に準備してきた。ファンの応援を力に変え、耐え抜くことができました」と感謝の言葉を並べている。