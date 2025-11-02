◎あすの全国の天気

東北の日本海側から山陰を中心に雨が降るでしょう。大気の状態が非常に不安定になるため、雷を伴って激しい雨の降る所がありそうです。竜巻などの突風、ひょうにもご注意ください。また、上空に強い寒気が流れ込み、東日本の山地でも、雪の降る所がありそうです。

太平洋側は晴れる所が多いですが、低気圧が通過する東北の太平洋側は雨が降りやすいでしょう。その他の地域も、急な雨や雷雨の可能性があるため、折りたたみの傘があると安心です。

◎あすの予想気温

朝の最低気温は前日と同じくらいか低い所が多いでしょう。秋田は5℃低い8℃、新潟は3℃低い10℃、福岡は5℃低い12℃の予想です。大阪は13℃、名古屋は12℃、東京と仙台は11℃、札幌は4℃で前日と同じくらいでしょう。

日中の最高気温は前日より低い所が多くなりそうです。盛岡は7℃低い11℃、仙台は3℃低い16℃、新潟は5℃低い14℃、大阪は3℃低い18℃の予想です。福岡は19℃、名古屋は18℃、東京は21℃、札幌は9℃で前日と同じくらいでしょう。冷たい北よりの風が強まり、数字以上に肌寒く感じられそうです。

◎週間予報・西日本と沖縄

4日(火)も晴れる所が多いでしょう。5日(水)から6日(木)にかけては九州南部や四国を中心に雨で、警報級の大雨となるおそれがあります。沖縄は4日(火)から5日(水)にかけて雨が強まるでしょう。

◎週間予報・東日本

この先はしばらく晴れる所が多いでしょう。6日(木)は関東や東海で雨が降るかもしれません。その6日(木)は東京で最高気温が15℃と、11月下旬並みの寒さとなりそうです。

◎週間予報・北日本4日(火)の朝は冷え込みが強まり、釧路では0℃を下回りそうです。昼間の気温は平年並みかやや高い日が多くなりそうです。次に広い範囲で雨が降るのは、今度の9日(日)頃となりそうです。