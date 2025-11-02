「フィギュアスケート・西日本選手権」（１日、木下カンセーアイスアリーナ）

１２月の全日本選手権の予選会として行われ、女子フリーでは、ショートプログラム（ＳＰ）で２位の三宅咲綺（２２）＝シスメックス＝はフリー１４３・５４点の１位で合計２０９・４１点をマークし、昨年に続き２連覇した。ＳＰ首位だった山下真瑚（２２）＝中京大＝がフリー２位の合計１９６・１２点で２位。同３位の三原舞依（２６）＝シスメックス＝はフリーも３位で合計１７２・６６点で３位となった。

三宅は冒頭のトリプルアクセル（３回転半ジャンプ）を降りると、その後も３連続ジャンプなど全てのジャンプを成功させた。終了後には氷の上でガッツポーズで喜びを表現した。

フリーの１４３点台に「今まで１３０点も出したことがなかったのに、急に１４０点が出て驚き」と目を丸くした。１０月から４週連続で公式戦に挑んでおり、３大会連続でトリプルアクセルを成功させた。「しんどかったが、ここの力に生きてきた」と手応え。「これまでグランプリシリーズも見てきて、みんなトリプルアクセルを跳んですごい。自分も頑張ってきたので、チャレンジするつもりで食らいついていきたい」と国内での上位を見据えた。

全日本選手権に向け「支えてくださった方々に恩返しの滑りをしたい。調子が良ければＳＰからトリプルアクセルも入れたいが、先生と相談したい」と意気込みをみせた。