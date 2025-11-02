KOTORIが行きたい場所で対バンしたいバンドと共演する、＜LOCAL MATCH 2026＞の開催が決定した。2026年1月23日の松本公演を皮切りに、全国9都市で行われる。

＜LOCAL MATCH＞はこれまで2019年と2022年の2回開催しており、今回は約4年ぶりのツアーとなる。チケットは11月2日20時よりオフィシャル1次先行受付がスタート。なお、対バンアーティストは後日発表となる。

11月1日に東京・豊洲PITにて開催されたバンド主催フェス＜TORI ROCK FESTIVAL 2025＞は今年もチケットが完売、満員御礼の中、KOTORI含む11組のアーティストが白熱のライブを繰り広げた。また、11月より開催されるKOTORI初のアジアツアー＜small indies table asia tour 2025＞も東京・大阪公演は既に完売し、ライブシーンでも活躍が続いている。

■＜KOTORI pre. LOCAL MATCH 2026＞

1月23日（金）＠長野・松本ALECX（18時30分開場 / 19時開演）

1月25日（日）＠富山・富山SOUL POWER（17時開場 / 17時30分開演）

1月26日（月）＠石川・金沢vanvan V4（18時30分開場 / 19時開演）

2月19日（木）＠北海道・札幌 SPiCE（18時30分開場 / 19時開演）

2月21日（土）＠北海道・旭川CASINO DRIVE（17時開場 / 17時30分開演）

2月22日（日）＠北海道・苫⼩牧 ELLCUBE（17時開場 / 17時30分開演）

3月6日（金）＠山口・周南rise（18時30分開場 / 19時開演）

3月8日（日）＠広島・広島Live STAR（17時30分開場 / 18時開演）

3月9日（月）＠岡山・岡山CRAZYMAMA2ndRoom（18時30分開場 / 19時開演） チケット（ドリンク代別）：ADV 4,200円（税込）

オフィシャル1次先行：11月2日（日）20時から11月9日（日）23時59分まで

[チケットぴあ] https://w.pia.jp/t/localmatch/