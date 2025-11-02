声優の伊達さゆり（23）が3日、自身のXを更新。出演を予定していた大学学園祭でのトークショーについて、キャンパスに対する爆破予告を受けたため、開催中止となることを報告した。

東京科学大学は公式Xで「明日 11/3に開催を予定しておりました『伊達さゆりトークショー in 東京科学大学〜だって私が主役だもん！〜』は、東京科学大学 大岡山キャンパスに対する爆破予告を受け、お客様および演者様の安全を最優先に考慮し、誠に遺憾ながら開催を中止させていただくこととなりました」と報告。

同大は公式サイトで学園祭の中止と、大岡山キャンパスへの立ち入り制限を発表。「今後の対応につきましては、警察の指導のもと、適切に進めてまいります」と発表した。

伊達もXを通じ「みなさまの安全を最優先に考慮し、中止となりました。楽しみにしてくださっていたみなさん、突然のお知らせとなってしまい申し訳ございません」と伝えた。

伊達は「ラブライブ！スーパースター！！」澁谷かのん役などで知られる声優。昨年4月にお笑いコンビ「サンドウィッチマン」の伊達みきおが、おじであることを公表した。