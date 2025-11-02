¡Ú¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡ÛµªÊ¿Íü²Ö¡õÀ¾»³¿¿¸ê 2030Ç¯¸ÞÎØ¤Ø°ÕÍß¡¡¥ß¥é¥Î¸ÞÎØ¤Ï¾ÃÌÇ¤â¡Ö¤³¤³¤«¤é¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡×
¡¡¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¥¢¥¤¥¹¥À¥ó¥¹¤ÎµªÊ¿Íü²Ö¡Ê¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¡Ë¡¢À¾»³¿¿¸ê¡Ê¥ª¥ê¥¨¥ó¥¿¥ë¥Ð¥¤¥ª¡ËÁÈ¤¬àÂçÉñÂæá¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡À¾ÆüËÜÁª¼ê¸¢·óÁ´ÆüËÜÁª¼ê¸¢¥¢¥¤¥¹¥À¥ó¥¹Í½Áª²ñ£²ÆüÌÜ¡Ê£²Æü¡¢¼¢²ì¡¦ÌÚ²¼¥«¥ó¥»¡¼¥¢¥¤¥¹¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë¤Î¥Õ¥ê¡¼¥À¥ó¥¹¡Ê£Æ£Ä¡Ë¤Ç¤Ï¥ß¥¹¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤Æ£·£·¡¦£±£³ÅÀ¡£¹ç·×£±£³£¶¡¦£·£´ÅÀ¤Ç£³°Ì¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢µªÊ¿¤Ï¡ÖÎý½¬¤Ç¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ê±éµ»¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È´é¤ò¤·¤«¤á¡¢À¾»³¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë£Æ£Ä¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï²ù¤·¤µ¤¬»Ä¤ë¤â¤Î¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤È¿°¤ò¤«¤ó¤À¡£
¡¡º£Âç²ñ¤Ç¤ÎÍ¥¾¡¤òÆ¨¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢£²£°£²£¶Ç¯¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ½Ð¾ì¤Î²ÄÇ½À¤¬¾ÃÌÇ¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¥«¥Ã¥×¥ë·ëÀ®£±¤«·î¤Ç¼ÂÀï¤ÎÉñÂæ¤ËÎ©¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¡¢º£¸å¤Îà¤ê¤«¤·¤óá¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥×¥é¥¹¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Î¸«Êý¤À¡£
¡¡£³£°Ç¯¤Ë¥Õ¥é¥ó¥¹¡¦¥¢¥ë¥×¥¹ÃÏÊý¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¸ÞÎØ¤òÌÜ»Ø¤¹¾å¤Ç¡¢µªÊ¿¤Ï¡Ö¤³¤ÎÂç²ñ¤Ë½Ð¤é¤ì¤¿¤³¤È¤¬ËÜÅö¤Ë´ñÀ×¡£²¿ÅÙ¤âÌµÍý¤«¤Ê¤È¤¤¤¦½Ö´Ö¤¬·ë¹½¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢½Ð¤é¤ì¤Æ¼ý³Ï¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£ÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ë¹Ô¤¯¤Þ¤Ç¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤ÈÎý½¬¤¬É¬Í×¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤êÅØÎÏ¤ò½Å¤Í¤¿¤¤¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¡¢À¾»³¤â¡Ö¤³¤³¤Ç¤â¤¦Á´Éô¤¬½ª¤ï¤ë¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¤³¤³¤«¤é¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤Ê¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÌÜÉ¸¤Ç¤¢¤ë£²£°£³£°Ç¯¤Ë¸þ¤±¤Æ³¬ÃÊ¤ò¾å¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÆ®»Ö¤òÇ³¤ä¤·¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë¤Ï¡Ö¿¤Ó¤·¤í¤¬¤¿¤Ã¤×¤ê¡×¤È¸ý¤ò¤½¤í¤¨¤¿à¤ê¤«¤·¤óá¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢¿·¤¿¤Ê°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤¹¡£