か、か、可愛いーーーーッ♡【セリア】デザイン大優勝！「巾着 & ポーチ」

ちょっとした小物を入れるポーチ、せっかく持ち歩くなら気分が上がるものを選びたい！ そこで今回は【セリア】で見つけた、可愛いデザインの「巾着 & ポーチ」をご紹介。プチプラでゲットできるのに、デザインも質感も大人女性にマッチする高見え感です。おしゃれに小物整理をしたい人は、ぜひチェックしてみて。

まるでぬいぐるみ！？ ふわふわの癒やし巾着

【セリア】「ラビット巾着 ニュートラルカラー」\110（税込）

まるでウサギの後ろ姿のように見える、ふわふわフェイクファーの巾着。コロンとしたしっぽと、小さめの立ち耳が可愛いです。手のひらサイズなので、リップやアクセサリーなどの小物を入れるのにぴったり。巾着なので開閉も簡単。あまりの可愛さに、ミニバッグとして持ち歩きたくなりそうです。

高見え感のあるツイード調ポーチ

【セリア】「ポーチ フラット ツイード」\110（税込）

上品でクラシカルなツイード調のポーチ。織り込まれた金色の糸がさりげなく輝き、プチプラとは思えないクオリティです。約10.5 × 14.5cmのフラットタイプで、コンタクトケースやリップなどの小物整理にぴったり。大人女性のカバンに忍ばせやすく、お仕事シーンでも使いやすそうです。

※すべての商品情報・画像はftn_pics出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：licca.M