赤西仁（C）モデルプレス

写真拡大

【モデルプレス＝2025/11/02】歌手の赤西仁が11月2日、自身のInstagramを更新。10月31日に東京ガーデンシアター「NOGOOD TV HALLOWEEN FES 2025」でのコスプレ姿を投稿し、話題を呼んでいる。

【写真】赤西仁「破壊力ヤバい」と話題の五条悟コスプレ

◆赤西仁、五条悟のコスプレ披露


赤西は、同イベントで漫画「呪術廻戦」の人気キャラクター・五条悟のコスプレを披露。キャラクターの決めポーズをした写真を披露しており、「何らかの領域は展開されたはず」と作品にちなんだコメントを添えていた。

◆赤西仁の投稿に反響


この投稿にファンからは「似合いすぎてる」「最強」「かっこよすぎ」「破壊力ヤバい」と反響が寄せられている。（modelpress編集部）

【Not Sponsored 記事】