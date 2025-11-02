赤西仁「呪術廻戦」五条悟コスプレに反響相次ぐ「破壊力ヤバい」「似合いすぎてる」
【モデルプレス＝2025/11/02】歌手の赤西仁が11月2日、自身のInstagramを更新。10月31日に東京ガーデンシアター「NOGOOD TV HALLOWEEN FES 2025」でのコスプレ姿を投稿し、話題を呼んでいる。
【写真】赤西仁「破壊力ヤバい」と話題の五条悟コスプレ
赤西は、同イベントで漫画「呪術廻戦」の人気キャラクター・五条悟のコスプレを披露。キャラクターの決めポーズをした写真を披露しており、「何らかの領域は展開されたはず」と作品にちなんだコメントを添えていた。
この投稿にファンからは「似合いすぎてる」「最強」「かっこよすぎ」「破壊力ヤバい」と反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆赤西仁、五条悟のコスプレ披露
◆赤西仁の投稿に反響
