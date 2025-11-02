巨人の大勢投手が２日、ジャイアンツ球場で自主練習を行った。

休日返上で打撃練習を行った荒巻とキャッチボールをした後に、ブルペンの傾斜を使って立ち投げを実施。１１月１５、１６日に東京ドームで行われる侍ジャパン強化試合「ラグザス 侍ジャパンシリーズ２０２５日本ＶＳ韓国」の代表メンバーに選出されている大勢は「いい状態で来られているんじゃないかなと思います」とうなずいた。

２３年のワールド・ベースボール・クラッシク（ＷＢＣ）では侍ジャパンの一員として世界一に貢献。前回大会ではメジャーリーガーなどの一流選手らの意識の高さに刺激を受けたという。「あれだけすごい人たちがそこまで考えて動いているの見て、だからこそ、ああいう世界に行けるのだと思いました」と語る。

日の丸を背負い、再び世界の舞台で戦うことへの思いは強い。「人生一回なのでそういう貴重な経験をいっぱいしたい。選ばれるようにレベルアップしたい」と闘志を燃やした。

６日からは宮崎で行われる侍ジャパンの合宿に参加。２６年のＷＢＣでの代表入りへさらなるアピールを目指す。