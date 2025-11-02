２日放送の日本テレビ系報道番組「真相報道バンキシャ！」（日曜・午後６時）では、アジア太平洋経済協力会議、日米首脳会談などで外交デビューを飾った高市早苗首相の激動の１週間を特集した。

司会の桝太一アナウンサーに「高市さんはここからってところがあると思うんですけど、今回、中国側が会談をしようと決めたのは高市政権の高い支持率、長期政権を見据えたというのが影響したという見方がありますが？」と聞かれたコメンテーターで出演の社会学者・古市憲寿氏は「長期政権になるかどうかは安倍政権にヒントがあると思うんですね」と、高市首相とは師弟関係だった安倍晋三元首相の名前をあげて返答。

「安倍さんも一見、右と思われていたわけじゃないですか。右と思われている政権ほど、左というかリベラル的なことができるし、安倍さんはやってきたと思うんですね」と指摘すると「働き方改革だとか、イギリスだったら労働党がやるようなことを安倍さんはやってきたわけです。だから、逆に世間や支持層が右派と見ているからこそ高市さんは逆にできることのウイングが実は広いと思うんですね。だから、それをちゃんと生かして、もともとの支持者にこびずに、ちゃんと両ウイングを見据えた政策をやっていけるかってことが長期政権になるかのカギだと思います」と続けていた。