◆国内女子プロゴルフツアー 樋口久子・三菱電機レディス 最終日（２日、埼玉・武蔵丘ＧＣ＝６６９０ヤード、パー７２）

３打差４位で出た阿部未悠（ミネベアミツミ）が４バーディー、ボギーなしの６８をマークし、通算１２アンダーの２位で終えた。

前半の８番、９番で連続バーディー。１３番で伸ばし、最終１８番はバーディーで締めた。初優勝した仲村果乃（プレナス）とは２打差だった。「１６番でバーディーが取れなかったことが結果的に痛かった。１６〜１８番はバーディーを狙いにいったし、今日一日、自分の中で攻めたゴルフができた。そこは評価しつつ、足りないところがまだまだいっぱいあるので、そこを克服できるように頑張ります」と語った。

この日はフェアウェーキープ率１００％とショット精度は抜群。初日から６７、６９、６８と３日連続で６０台をたたき出し、２週連続の２位に入った。「本当に調子が良いと自分でも思えている。パッティングが入ってくれているので、この調子が良いうちに上位フィニッシュが続いてくれてうれしい。これからも上を目指していきたい」と力を込めた。

次週の日米共催・ＴＯＴＯジャパンクラシックは出場できず。２週後の伊藤園レディスに向けて「良いイメージも、悪いイメージもあるコースなので、また上位フィニッシュできたらいいなと思う。この良い状態を続けていって、シード権とリコーカップに出られるように頑張ります」と終盤戦を見据えた。