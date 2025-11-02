ワールドシリーズ第7戦、ドジャース逆転で世界一

米大リーグのドジャースは1日（日本時間2日）、カナダ・トロントでブルージェイズとのワールドシリーズ第7戦に5-4で勝利し、2年連続の世界一に輝いた。9回途中から登板し、2回2/3を1安打無失点に抑えた山本由伸投手がMVP。大谷翔平投手の独特な称賛に、日本ファンの注目が集まっている。

大谷が「1番・投手兼DH」で出場し中3日で先発マウンドに立ったものの、3回途中まで3失点で降板。劣勢だったが9回1死でロハスが同点ソロを放ち4-4の同点とした。その裏1死一、二塁から、第6戦で96球を投げた山本がリリーフ登板。死球を与え満塁のピンチを背負ったが、バックの好守もあり無失点でしのぐ。10回も無失点で切り抜けると、11回にスミスが決勝ソロ。山本はその裏も無失点で抑え、今ポストシーズン5勝目を挙げた。

MLB公式のスペイン語版Xが公開したのは、シャンパンファイトでの一幕だ。山本の前に立った大谷が両手を挙げたり下ろしたり、神を崇めるかのようなポーズ。山本も同じポーズを返している。2人の関係性がうかがえる場面に、日本のファンからもコメントが集まった。

「もはや神」

「一年全体で見て、二人とも怪物だった。このシリーズでの山本は凄すぎだけど」

「もう神の領域だね」

「大谷のこの仕草は、さりげないものだけれど、山本の影響力と存在感を雄弁に物語っている」

「大谷さん由伸を崇めまくりwww マジネ申だったもんなー」

大谷が山本をイジりまくってきたこれまでの流れを知るファンからは「まさかの主従逆転 由伸さん、ついに大谷もひれ伏すレベルの神投球」という声もあった。



（THE ANSWER編集部）