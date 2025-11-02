全日本選手権予選会

フィギュアスケートの全日本選手権（12月19日開幕、東京・国立代々木競技場）のアイスダンス予選会が2日、滋賀・木下カンセーアイスアリーナで行われた。5月にカップルを結成した櫛田育良（木下アカデミー）島田高志郎（木下グループ）組は、フリーで92.02点をマークし合計159.21点で優勝。2026年ミラノ・コルティナ五輪出場に望みをつないだ。

序盤で転倒する大アクシデントで会場が悲鳴に包まれたが、櫛田と島田の“いくこう”がフリーを熱演した。

「練習でもないような転倒。壁が近いなと思っていたら、ドテっといった」と苦笑いで振り返った島田だが、その後は立て直して大歓声を浴びた。

日本はアイスダンスの五輪個人枠はないが、出場が確実な団体戦でのアイスダンス出場は可能。日本スケート連盟は、今大会でRDとフリーの技術点の合計85点をクリアした最上位カップルを、12月上旬のゴールデンスピンに派遣する。

五輪出場には、国際スケート連盟公認大会でも技術点合計85点が必要。日本代表の選考対象になるためにはゴールデンスピンがラストチャンスとなるが、“いくこう”は今大会の技術点合計が90.39点で基準点を上回り、26年五輪に望みをつないだ。

アイスダンスの五輪代表は全日本選手権2位以内や世界ランク、今季ベストスコアを総合的に判断して選出。“いくこう”がゴールデンスピンでも技術点合計85点をクリアすれば、昨年の全日本を制した吉田唄菜・森田真沙也組（木下アカデミー）と一騎打ちとなる。

五輪について櫛田は「今、素直に言うと何も考えていない」と自然体だが、島田は「チャンスがあればつかみにいく。しっかり目指して、目指してチャンスをつかんでいければ」と闘志十分。5月のカップル結成から約半年。“いくこう”が五輪ロードを全力で駆け抜ける。



（THE ANSWER編集部・杉本 亮輔 / Ryosuke Sugimoto）