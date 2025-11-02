さそり座は「迷走から抜け出せる！」 今週の12星座もっちぃ占い｜11/3〜11/9

11/3（月）〜9（日）の「ラッキーデー」と「気をつけるべき日」は？ 五十六謀星もっちぃ先生監修、毎日をポジティブに過ごすための「お告げ」を毎週更新している「もっちぃ占い」からお届けします。

🤝 牡羊座：3日（月）は「コミュニケーションに関するセンスが急上昇」

牡羊座のあなたは、3日（月）からコミュニケーションに関するセンスが急上昇します。なかなか言いづらいことも、最高に上品な言葉でペラペラ話すことができそう♪

また、理由は分からないけれども仕事がうまくいく1週間です。ただし6日（木）は、うまくいきすぎて忙しくなりそうなので注意してください。

牡羊座のあなたへのお告げ 🔮

ほかの星座もチェック 👀

🤝 牡牛座：5日（水）は「家族的なつながりを体感することができそう」

牡牛座のあなたは、ゆるぎない友情の深さを実感できるときです。とくに5日（水）は、友人や仕事仲間と家族的なつながりを体感することができそうな星回りです。

さらに時間の管理がおろそかになると、余計な出費をしてしまいそうな予感です。とくに8日（土）は、間に合わせるために使うタクシー代に十分注意してください。

牡牛座のあなたへのお告げ 🔮

ほかの星座もチェック 👀

🤝 双子座：7日（金）は「思いついたことを話しているだけで人の心をつかめそう♪」

双子座のあなたは、徹底的に会話が盛り上がりそうな1週間です。とくに7日（金）は、思いついたことを話しているだけで人の心をつかめそう♪

同時に、仕事は真っ正面から一生懸命に頑張らなければならない1週間です。とくに8日（土）は、努力の神様が意地悪をしそう。二択があれば、あえてハードなほうを選んでください。

双子座のあなたへのお告げ 🔮

ほかの星座もチェック 👀

🤝 蟹座：3日（日）は「人の話を信じて人生に取り入れてみて」

蟹座のあなたは、あなたに大きな夢を見せてくれる人が現れそうな予感です。3日（月）は、楽しそうな未来を語っている人の話を信じて、自分の人生に取り入れてみましょう。

同時に、自分の仕事とそうでないことの境界線が曖昧になりそうな1週間です。どこまでやるべきなのかはしっかり把握しましょう。5日（水）は、手を広げすぎないことが肝心です。

蟹座のあなたへのお告げ 🔮

ほかの星座もチェック 👀

💼 獅子座：3日（月）は「自分自身を奮い立たせるイベントがありそう」

獅子座のあなたは、今までと同じ方法でお仕事へのモチベーションを維持するのが難しくなるかもしれません。ですが、3日（月）には電池を入れ替えるかのように、自分自身を奮い立たせるイベントがありそうです！

一方で、急接近してきた人と打ち解けるには、少し慎重さが必要なときです。9日（日）は、素性を知らない人に対しては、しっかり人柄を見定めるように心がけてください。

獅子座のあなたへのお告げ 🔮

ほかの星座もチェック 👀

🤝 乙女座：6日（木）は「心配になるくらい優しくされる」

乙女座のあなたは、人間関係が○。普段は厳しい人がめちゃくちゃ優しくなりそうです。とくに6日（木）は、裏があるのではと心配になるぐらい人が優しくしてくれます。裏はないので素直に喜びましょう♡

また、推しに対する愛情や思念があふれ出して、エンタメに夢中になりすぎてしまいそうなときです。8日（土）は、無計画な夜更かしに十分注意しましょう。

乙女座のあなたへのお告げ 🔮

ほかの星座もチェック 👀

🤝 天秤座：7日（金）は「変わり者な人から何かを教わりそう」

天秤座のあなたは、奇抜な発想の持ち主との縁が良好です。7日（金）は、最も利発で変わり者な人とじっくり話をしてみてください。何か教えられることがあるはずです。

また、なにかと忙しい1週間ですが、書類を放置することは控えましょう。読むべきものを忘れていると、8日（土）にしわ寄せが来てしまうかもしれません。

天秤座のあなたへのお告げ 🔮

ほかの星座もチェック 👀

💼 蠍座：9日（日）を境に「迷走していた思考がすっきりしそう」

蠍座のあなたは、9日（日）を境にこれまで迷走していた思考がすっきりしそうな予感です。新しい挑戦に向けて気持ちを切り替えるなら、この日にしっかりリフレッシュしましょう♪

加えて、やたらと難しい話をする人との縁が濃くなりそうな予感です。8日（土）は、面倒な依頼をされたら、しっかり断るようにしましょう♪

蠍座のあなたへのお告げ 🔮

ほかの星座もチェック 👀

🤝 射手座：3日（月）は「プチモテ期を体感できる」

射手座のあなたは、人からの熱い視線を感じることが多くなりそうなときです。とくに3日（月）は、プチモテ期を体感できる出来事があるかも♡

また、お仕事に関する細かな愚痴がたまりやすいときです。5日（水）はイライラがピークになりそう。しっかり吐き出す先を探しましょう！

射手座のあなたへのお告げ 🔮

ほかの星座もチェック 👀

💼 山羊座：6日（木）は「グッズにこだわりをもって」

山羊座のあなたは、色とりどりの付箋や、おしゃれなノートなど、アナログチックな文房具を使うことで仕事がはかどります。6日（木）は、道具で仕事をするつもりでグッズにこだわりましょう。

9日（日）は、うっかり人に余計なことを言ってしまうかもしれません。怒らせたと感じたならば、言い訳はせずに素直に謝るのが◎です。

山羊座のあなたへのお告げ 🔮

ほかの星座もチェック 👀

💼 水瓶座：7日（金）は「気持ちの切り替えを上手に活用して」

水瓶座のあなたは、ソファーと一体化してのんびりしているうちに、お仕事に関する重要なアイデアがわいてきそうな1週間です。とくに7日（金）は、机に向かって考えるだけでなく、気持ちの切り替えを上手に活用しましょう♪

また、対人関係で必要なお金が増えそうな予感です。見栄を張らないようにすれば余計な出費は防げます。とくに9日（日）は気をつけましょう。

水瓶座のあなたへのお告げ 🔮

ほかの星座もチェック 👀

🎉 魚座：6日（木）は「趣味や推し活がお仕事に役立つかも」

魚座のあなたは、実用性の高いエンタメとの相性がいい1週間です。趣味と実益を兼ねた活動を星が応援してくれます。とくに6日（木）は、趣味や推し活がお仕事に役立つかも！

会話のキャッチボールが崩れやすいときです。とくに、5日（水）は、相手が何を言っているかわからなければ、何度でもしっかり聞き返しましょう。

魚座のあなたへのお告げ 🔮

ほかの星座もチェック 👀

五十六謀星もっちぃ

ごじゅうろくぼうせいもっちぃ／10代の頃から占い一筋に生きる占い師。みんなをハッピーにする占いを研究。人を幸せに出来る占い師養成講座も大人気。メディア出演・好きな食べ物多数。一児のパパ。著書に『はじめよう電話占い師』（同文舘）と『占い大学公式テキスト 五十六謀星もっちぃの西洋占星術講義』（説話社）がある。

x