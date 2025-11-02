¡Úµð¿Í¡Û°éÀ®£´°Ì¤Î°¦ÃÎ³Ø±¡Âç¡¦²ÏÌîÍ¥ºî¤Ï¿ÀµÜÂç²ñ¤¢¤È°ìÊâÆÏ¤«¤º¡Ä²¦ºÂ·èÄêÀï½à·è¾¡¤ÇÇÔÂà
¡¡£±£°·î¤Î¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ¤Çµð¿Í¤«¤é°éÀ®£´°Ì»ØÌ¾¤ò¼õ¤±¤¿°¦ÃÎ³Ø±¡Âç¤Îº¸ÏÓ¡¦²ÏÌî¡Ê¤³¤¦¤Î¡ËÍ¥ºîÅê¼ê¡Ê£²£²¡Ë¤¬¡¢£²Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ÖÂè£²£±²óÅì³¤ÃÏ¶è¡¦ËÌÎ¦¡¦°¦ÃÎ»°Ï¢ÌÁÂåÉ½Âç³ØÌîµå²¦ºÂ·èÄêÀï¡×¤Î½à·è¾¡¡¦Ì¾¾ëÂçÀï¡Ê¥Ñ¥í¥Þ¿ðÊæ¡Ë¤ËÎ×¤ó¤À¡£
¡¡¥ê¥ê¡¼¥Õ¤È¤·¤Æ¥Ö¥ë¥Ú¥óÂÔµ¡¤·¤¿²ÏÌî¡£¥Á¡¼¥à¤Ï£°¡½£°¤Î£¸²ó¤Ë£²ÅÀ¤òÀèÀ©¤µ¤ì¡¢¤Ê¤ªËþÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤Ç²ÏÌî¤¬µß±çÅÐÈÄ¤·¤¿¤¬¡¢Å¬»þ¤ÇÄÉ²ÃÅÀ¤òµö¤·¡¢¥Á¡¼¥à¤Ï£°¡½£µ¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡£¤³¤ÎÂç²ñ¤ÎÍ¥¾¡¥Á¡¼¥à¤ÏÌÀ¼£¿ÀµÜÂç²ñ¤Ø¤Î½Ð¾ì¸¢¤ò¼ê¤Ë¤¹¤ë¤¬¡¢²ÏÌî¤Ï¤¢¤È°ìÊâÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡£±£¸£°¥»¥ó¥Á¡¢£¹£°¥¥í¤Îº¸ÏÓ¤Ç¥¹¥ê¡¼¥¯¥ª¡¼¥¿¡¼¤«¤éºÇÂ®£±£´£°¥¥íÂæ¸åÈ¾¤ÎÂ®µå¤È¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤Ê¤É¤òÅê¤²¹þ¤à¡£Ã´Åö¤Îµð¿Í¡¦ÌÚº´´Ó¥¹¥«¥¦¥È¤Ï°éÀ®¥É¥é¥Õ¥È¤Ç¤Î»ØÌ¾»þ¤Ë¡Ö¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤È¥Á¥§¥ó¥¸¥¢¥Ã¥×¤Ç¥¾¡¼¥ó¤ò²£¤Ë¹¤¯»È¤¦¥ê¥ê¡¼¥Õ¥¿¥¤¥×¡£ÊÑ²½µå¤Ç¤âÏÓ¤¬¿¶¤ì¤ëÅê¤²¤Ã¤×¤ê¤ÎÎÉ¤¤Åê¼ê¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢Æ±¤¸°¦ÃÎ³Ø±¡Âç¤Ç¥í¥Ã¥Æ¤«¤é°éÀ®£³°Ì»ÈÌ¿¤ò¼õ¤±¤¿¿ù»³ÎÊ³°Ìî¼ê¤Ï¡Ö£±ÈÖ¡¦Ãæ·ø¡×¤Ç£´ÂÇ¿ô£²°ÂÂÇ¤À¤Ã¤¿¡£