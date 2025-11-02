「スマホを置いた場所が3cmズレてる」と妻を問い詰める夫！几帳面さに冷や汗が止まらない【ママリ】

夫の行動を調べたら逆に問い詰められることに…

この漫画は、作者・はたけ｜まんが投稿(@hatake_0123_)さんによる公務員の夫をもつ妻が不倫の証拠を集めて闘うさまを描いています。パートナーの不貞を疑い「調べてみよう」と行動を起こした時、そのことを相手に知られてしまうは大きなリスクですよね。本当に確実な証拠が欲しい場合はプロに調査を頼むのが1番なのかもしれませんが、相場は高くできれば自分で調べたいと思う人がいるのも分かります。とはいえ、調べる際には自分自身も1つひとつの行動を慎重にしないと元も子もなくなる場合がありそうで…。

主人公の佳奈はある都市で非常勤の公務員として働いていました。その職場では、のちに佳奈の夫になる男性に出会います。いつもさりげなく仕事のフォローをしてくれる彼から食事に誘われたことをきっかけに、その後交際に発展した2人。交際は、とんとん拍子で結婚につながり、現在佳奈は専業主婦として家庭を支える日々を送っています。





結婚当初は一緒に過ごす時間も長かった2人ですが、時をへるとともに夫の帰宅時間は連絡なく遅くなることが増え、ある日佳奈は遅い時間に帰宅した夫から「石けんの香り」がすることに気づきます。浮気をしていると感じた佳奈は、かつての職場の先輩に夫のことを相談。先輩は夫と佳奈の共通の知り合いでもあるので、職場での夫の行動を調べてみてあげると佳奈を援護します。そして佳奈は家での夫の様子を調べるべく、シャワーを浴びている夫のスマホを調べることにしたのですが…？

無断で帰宅が遅くなること、夫から石けんの香りがしたこと…こうしたことから夫への「浮気疑惑」をいだいた佳奈は、夫のスマホを見てみることにしました。しかし確認したスマホからは疑惑は深まるものの「浮気の確証」が得られるものは見つかりませんでした。



それどころか、とても几帳面な夫から「僕のスマホ触った？」と逆に問い詰められることになってしまった佳奈。相手の疑惑を追及したいからこそ行動を焦ってしまった佳奈ですが、焦りからくる失敗は浮気疑惑を調べる際にはよくあることなのかも…。



相手の不貞を疑い、秘密裏に行動確認をしたいのであれば、こちらもより慎重さを増すことが大事なのかもしれませんね。

