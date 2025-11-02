夫がクズでも、人生は終わらない--”1万円で買い取った”妻たちの告白 【私の夫はクズ旦那】

モラハラ、DV、仮面夫婦、経済的支配──現代の結婚には、愛だけでは解けない問題が山積している。

そんな“夫婦のリアル”を描き続けてきたmi-molletの人気連載「夫婦の選択〜結婚生活、幸せですか？〜」が、『私の夫はクズ旦那 本当にあったゾッとする話』として電子書籍化された。

シリーズ累計3000万PVを超える反響を呼んだこの連載を手がけるのは、作家・山本理沙さんと佐野倫子さん。「夫がクズなほど、女性は強くなる」と語る2人に、取材の裏側と“1万円で悩みを買い取る”という斬新な仕組みの真意を聞いた。

「クズ旦那」の意外な役割

ーー3年以上にわたる連載は、どれも「現実は小説よりも奇なり」を体現するものばかり。登場する女性は、モラハラやDV、毒親、お金の問題などに苦しみながらも、最後は自立しスッキリされている印象があります。特に印象深かった女性や夫婦はいますか？

佐野：病的なほどのモラハラに7〜8年耐え、絶対不可能だと思われるミッション（経済的・精神的自立）を達成して離婚した女性が印象に残っています。

2時間正座のまま罵声を浴びせられるなど、心身が乖離していく様子があまりにリアルで。でもすぐに逃げるのではなく、心理学やコーチングを学び、3年がかりで逃げ切る方法を考えて、最終的に離婚したんです。

取材をしていて思うのは、女性の多くは、最初は我慢してしまうということ。誰もが良き妻、良き母でありたいと思う。それが美徳なのか呪いなのかわかりませんが、問題が起きた時に自分が我慢することで現状維持をしようとしてしまう。

でも我慢しすぎてしまうと、もう誰のための人生なのかわからなくなってしまうんですよね。

この方は今回の電子書籍にも登場します。最終的に自分で行動して、自分で自分を救った。その強さが少しでも誰かのヒントになればいいなと思って。

山本：私はあえて1人選ぶなら、もう病気レベルの浮気性の夫を持った女性ですね。そのご家庭には3人お子さんがいますが、夫は外でも子どもを作っちゃうし、浮気が止まらない。でも、その彼女は「あれくらい酷いことをしてくれてよかった」と心から思っているというんです。

というのも、彼女は母子家庭の長女として育ち、経済的に厳しいなかで他の兄弟の世話もしながら「自分がいい子でいなくちゃ」とわがままを言えずに長年生きてきたそう。

「いい子と我慢」が日常の人生だったので、浮気性の夫にどんなに傷つけられても、また我慢。度重なるモラハラやDVにまで遭い、でも最終的に「ふざけんな！！」と自分でも驚くほど大声で叫んだ瞬間があり、その時に彼女は「私、こんなふうに怒れるんだ」と自分で驚いたそう。

彼女はカウンセリングにも通っていましたが、旦那にキレて怒りを表せたことをきっかけに、精神的にかなり楽になったそう。幼少期からの環境で抑圧されていたけれど、本来の彼女はもっと別の自由奔放な気質も持っていた。

「夫のクズ行為があれだけ酷くなかったら、ずっと我慢したままで生きていたと思う。だから我慢の限界を超えたクズ行為をしてくれてよかった。何なら感謝しています」とまで言っていて。なるほどと思いました。今は離婚して、自由に生き生きとした毎日を送っています。

ーー冒頭からかなり強烈なクズ旦那と経験が登場しましたね。

山本：ポケモンやドラゴンクエストのようなRPGゲームって、敵が強ければ強いほどレベルアップするじゃないですか。ボス倒すと、経験値が一気に入る。夫のクズ度合いがひどければひどいほど、女性は強くなる。ひょっとすると彼らには、そういう役割もあるのかなと思います。

ーー登場する女性の方々は、皆さん、肝が据わっていて、自立した強い女性が多い印象です。

山本：それはきっと、まさに夫というラスボスを倒した後だからじゃないでしょうか（笑）。

佐野：本当にそう。浮気やモラハラに苦しんだ女性ほど、最終的には自分の足で立つようになる。家族面だけではなくて仕事でも大きく飛躍したり。お金がないと逃げられないし、別れるのも難しいですから。

経済的自立こそ、自由への鍵

ーーたしかに。全編を通して、経済的自立というのは大きなキーワードになっていますね。

山本：経済的自立は意識して書き入れているテーマでもあります。いくら精神的に強くなっても、経済的自立がないと現実は動きませんから。特に子どもがいる場合。

でも専業主婦で無収入の立場から経済的自立を果たした女性はたくさんいます。共通しているのは“もう我慢しない”という決意かと。その経緯はしっかり書くようにしています。

佐野：亭主関白な夫に「仕事を辞めろ」と強要されても辞めなかった人もいるし、昔のスキルを活かして思い切って一歩を踏み出す人もいる。誰かのヒントになってほしいというのがあるから、いろんなケースを書いています。

経済的な理由で「クズ旦那」から逃げられない方も多いと思いますが、どんな女性でも無理ということはないはず。

山本：女性は最終的に「レジリエンス（困難やストレスに適応して回復する力）」というキーワードに辿りつく印象。本当に芯の強い女性が多くて、私たちも学ぶことが非常に多いです。

「1万円で“クズ旦那話”を買い取る」革命

ーー連載に登場するエピソードや人物もバリエーション豊富なので、どんな風に取材をされているか気になります。また、電子書籍のエピソードはどのように選びましたか？

佐野：取材は時間をかけて、徐々に話を深めながら、起きた問題や経緯、つまずいたポイントをしっかり聞かせていただきます。話すうちにご自身で整理がつき、取材が終わる頃にはスッキリしたお顔をされていることも多く、その表情で取材がうまくいったか否かわかりますね。

山本：実は謝礼として1万円お支払いしています。なので取材者の方も深い話をしてくれるんだと思います。また皆さん、心のどこかで人には言えない痛みや悲しみを吐き出したいタイミングがあるように思います。

原稿をお見せするとすごく喜ばれることも。

苦しかった過去を語ることで昇華し、さらにそれが社会に届く。痛みを価値に変える、いわば“お焚き上げ”のような効果もあると思っています。

佐野：「悩みを買い取られるなんて初めて」と感謝されることも多くて。ある女性からは「占いに行くより効果的！これはイノベーションです」と言われました（笑）。

山本：連載のエピソードはどれも皆さんに読んでいただきたいものばかりですが、そのなかでも特に反響のあったものや、既視感のないお話を選んでいます。たとえば「エルメスのバーキンを買わされすぎて離婚した夫」や「女性用風俗に通う妻」の話など。書籍として楽しんでもらえるように工夫もしています。

「男も女もつらいよ」の現実

ーー男性のエピソードもありましたね！男性に対しては取材を通して思うことはありますか？

山本：男性に取材しても感じるのは……「男もつらいんだな」ということ。これが、クズ旦那が生まれる背景だとも個人的に感じています。

厳しい競争社会のプレッシャーのなかで生きているうえに、特に40、50代の男性は、女性ほど実生活で人とのつながりがなく、安心・安全な場所を持っていないことが多い印象。クズ旦那の多くは、そんな「生きづらさ」「孤立の辛さ」の吐け口として、家庭で妻を攻撃してしまっているような。

佐野：取材した人の中には夫婦でカウンセリングに通っている人もいるんですけど、カウンセリングに通うことで夫の方がガラリと変わったというパターンは聞きます。

多くの男性は誰かに相談することを「弱みを見せる」「カッコ悪い」と思い込んでいるフシがある気がします。誰もが弱さを見せられる関係を築ければいいのに、それが難しくて拗れていく。夫婦の問題は“誰か1人が悪い”だけでは語れません。

ーー語ることで痛みを手放し、語られた声が次の誰かの希望になる。この連載が描くのは、単なる“夫婦の崩壊”ではなく、“再生”の物語。

