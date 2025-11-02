メイプル超合金・カズレーザー、ぺこぱ・松陰寺太勇が、１０月２７日、自身らのＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「カズレーザーと松陰寺のチルるーム【公式】」を更新した。

この日のトークテーマは「迷惑行為」。２人は、お風呂に入るのをやめたりサボったりすることを指す「風呂キャンセル界隈」について私見を明かした。

カズレーザーは「匂いって結構きついですね」と苦笑。「もちろん、風呂に入ってないで、臭いはもちろん嫌。定期的に問題になるんですよね。イベントとかで風呂入ってこないやつがいるだろう？っていう。風呂入ってこないって、どういうつもりなの？」と首をひねった。

松陰寺は「いや、たぶんね。俺、思うんだけど、風呂入ってなくても自分で自分の匂いに慣れてくるから。自分が匂っていることに気づいてないんだよ」と話した。

カズレーザーも「一番、最初に麻痺するんだよね。匂いって」とうなずき「だとしても、（風呂に）入れって言われても入らないっていうどういうつもりなんですか？入れって言われたら入ったら良くない？それに従うのが嫌ってことですか？」と疑問を呈していた。