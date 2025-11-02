メ〜テレ『ドデスカ＋』上坂嵩アナ、名古屋市長賞を受賞 「きっかけは5年前、コロナ禍」感謝のコメント全文
メ〜テレ『ドデスカ＋（プラス）』（月〜金 後3：40 ※名古屋地区）フィールドキャスターの上坂嵩アナウンサーが、このほど名古屋青年会議所が主催する「名古屋人間力大賞」にて名古屋市長賞を受賞した。
【写真】表彰状を受けとったメ〜テレ上坂嵩アナ
上坂アナは、東海地方の学校を訪問する「SDGs出前教室」を行っており、自身が取材した取り組み事例の紹介や、カードゲームを使ったワークショップを通して、約4年間で2000人以上の子どもたちにSDGsを通してキャリア教育を行い、「課題発見・解決力」を高める活動が評価された。
「名古屋人間力大賞」は、名古屋市及びその近郊に住む20歳から40歳の若者を対象とした表彰制度で、「科学技術」「医療・福祉」「文化・芸術」「国際交流」「環境」「スポーツ」「教育」「まちづくり」など、さまざまな分野で社会課題に取り組む若者の活動を評価し、さらなる活躍を促すことを目的としている。
■上坂嵩アナウンサーの受賞コメント
この度は栄えある賞をいただき、光栄に存じます。きっかけは5年前、コロナ禍で連日感染者数を伝えることに胸が苦しくなっていた時でした。「伝える力」を生かして、未来の社会を担う若者の力になりたい！そんな想いから、SDGsをテーマにしたキャリア教育活動をはじめました。少しずつ活動が広がりを見せ、約4年間で2000人以上の子どもたちと時間を共にしてきました。この場を借りて、これまで参加してくれた子どもたち、活動を支えてくださった方々に心から感謝申し上げます。
子どもたちには、「社会は目まぐるしく変化している。過去の延長線上では生き残れない。自分の強みを磨き、他の人の強みと掛け算することで、社会に新たな価値を生み出せる人になろう」と伝えています。私も「伝える力」という自身の強みを磨き続け、まだ見ぬ誰かの強みと掛け算によって新たな挑戦の扉が開くと信じて、挑戦を続けていきます！
■『ドデスカ＋』
■放送日時：月〜金 第1部：午後3時40分〜4時48分／第2部：午後6時15分〜7時
【メインMC】 濱田隼、鈴木しおり
【MC】西尾菜々美、望木聡子、松崎杏香（メ〜テレアナウンサー）
【フィールドキャスター】上坂嵩、木岡真理奈、石神愛子（メ〜テレアナウンサー）
【天気】山田修作（気象予報士）、畑山弥保（気象予報士）
【コメンテーター】犬山紙子、眞鍋かをり 浅尾美和、三輪記子、村上佳菜子、田中雅美、小島よしお、松田丈志 遼河はるひ
【特集リポーター】U字工事、阿佐ヶ谷姉妹
