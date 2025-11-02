【義母のスパイ、正体は！？】「言われっぱなしはヤメた！」小言は徹底抗戦＜第12話＞#4コマ母道場
自分が苦手と思っている相手だと知っていながら、あえてその人と親しくする友人のことを信用できますか？ 愚痴に共感してくれていたはずなのに、目の前で手のひらを返されてしまった……今回は、そのような裏切りを経験したママのお話です。
第12話 いい嫁キャンペーンはもう終了！
【編集部コメント】
おーーっと、チヒロさん、今度は徹底的に強気に出る作戦ですか。まぁ言いたいことを溜めこんだり、無理したりするよりはいいのかもしれませんが、傍から見ているとハラハラしてしまいますね（苦笑）。ただチヒロさんの想いがハッキリとわかる分、お義母さんだけではなくてマナブさんや影の薄いお義父さんにも、この状況が伝わって事態は好転するかもしれません。マナブさん、「母さんのせいだよ」って他人事みたいなこと言ってないで、あなたがしっかり間に入らないといけないということを、もっと理解してください！！！
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・石井弥沙
第12話 いい嫁キャンペーンはもう終了！
【編集部コメント】
おーーっと、チヒロさん、今度は徹底的に強気に出る作戦ですか。まぁ言いたいことを溜めこんだり、無理したりするよりはいいのかもしれませんが、傍から見ているとハラハラしてしまいますね（苦笑）。ただチヒロさんの想いがハッキリとわかる分、お義母さんだけではなくてマナブさんや影の薄いお義父さんにも、この状況が伝わって事態は好転するかもしれません。マナブさん、「母さんのせいだよ」って他人事みたいなこと言ってないで、あなたがしっかり間に入らないといけないということを、もっと理解してください！！！
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・石井弥沙