1st¼Ì¿¿½¸¤¬È¯Çä¤·¤¿¤Ð¤«¤ê
¡¡6¿ÍÁÈ¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖINUWASI¡×¥á¥ó¥Ð¡¼¤Îà¤Ï¤Î¤ó¤Þ¤æá¤¬ÈäÏª¤·¤¿¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¥³¥¹¥×¥ì¼Ì¿¿¤ËÂ¿¤¯¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ä«¤Î°§»¢¥³¥á¥ó¥È¤ËÅº¤¨¤Æ¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÇÃåÍÑ¤·¤¿½¤Æ»½÷¤Î¥³¥¹¥×¥ì²èÁü¤òÈäÏª¡£¶»¸µ¤¬¶¯Ä´¤µ¤ì¤¿»É·ãÅª¤Ê¥³¥¹¥×¥ì¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¿À¤¬¤«¤êÅª¤ÊÈþ¤·¤µ¡×¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¥·¥¹¥¿¡¼¤Ë¼Ï¤·¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡×¡ÖËèÆüØò²ù¤ËÄÌ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¤³¤ì¤Ï²ù¤¤²þ¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¡Ö¿ÀÍÍ¤â¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¥¢¥¤¥É¥ë¤ÈÊÂ¹Ô¤·¤Æ¥°¥é¥Ó¥¢³èÆ°¤â¹Ô¤¦¤Ï¤Î¤ó¤Ï10·î29Æü¤Ëà²áµîºÇÂçµéá¤Î½é¼Ì¿¿½¸¡ÖDarling¡×(ÉÞ·¬¼Ò)¤òÈ¯Çä¤·¤¿¡£