¡¡¸µ¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤Î¥¤¥Á¥í¡¼¤µ¤ó¤òÍÞ¤¨¤¿½÷»Ò¹â¹»À¸¤Î¸½ºß¤Î»Ñ¤ËÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¥¤¥á¥Á¥§¥ó(¥¦¥¤¥Ã¥°)¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¶á±Æ¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¤Î¤Ï½÷»ÒÌîµåÁª¼ê¤Î¾¾ËÜÎ¤Çµ(21)=º´²ì¸©½Ð¿È¡£¹â¹»¤òÂ´¶È¸å¡¢Tiktoker¡Ö¤Þ¤Ä¤ê¤ÎŽ¥Ìîµågirl¡×Ì¾µÁ¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÇÉ¼êÈ±¤Î¥í¥ó¥°¥Ø¥¢¤Ë²Ä°¦¤é¤·¤¤Ë¹»Ò¤òÈï¤Ã¤Æ¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡SNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö¤á¤Á¤ã²Ä°¦¤¤¤ó¤À¤±¤É¤Þ¤Ä¤ê¤Î¤µ¤ó?¡×¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤!!!¤®¤ã¤ë!»÷¹ç¤¦!¡×¡ÖÊ¬¤«¤ó¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤á¤Ã¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¤¤¤¤¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¡¡¾¾ËÜ¤Ï¡¢2021Ç¯¤Ë¹âÃÎÃæ±û¹â¹»¤ÎÁª¼ê¤È¤·¤ÆÁ´¹ñ¹â¹»½÷»Ò¹Å¼°ÌîµåÁª¼ê¸¢Âç²ñ¤Ë½Ð¾ì¡£·è¾¡Àï¤Ç¤âÅÐÈÄ¤·¡¢½àÍ¥¾¡¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£Æ±Ç¯12·î¤Ë¤Ï¡¢½÷»Ò¹â¹»ÌîµåÁªÈ´¤ËÁª¤Ð¤ì¡¢KOBE CHIBEN¤ÈÂÐÀï¤·¡¢¥¤¥Á¥í¡¼¤µ¤ó¤ò¥»¥«¥ó¥É¥´¥í¤ËÂÇ¤Á¼è¤Ã¤¿¡£