¡Ö¡Ø¿´¡¢µ»¡¢ÂÎ¡Ù»°¤ÄÀ°¤ï¤Ê¤¤¤È¡Ä¡×¥¿¥¤¥È¥ë³ÍÆÀ¤âÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥ºÅÐÈÄ¤Ê¤·¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Âç´ØÍ§µ×¤¬¥·¡¼¥º¥ó½ªÈ×¤Ë´¶¤¸¤¿²ù¤·¤µ¤ÈÆÀ¤¿¼ý³Ï
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÎÂç´ØÍ§µ×Åê¼ê¡Ê27¡Ë¤¬Íèµ¨¤Ë¸þ¤±¤ÆÁ°¤ò¸þ¤¤¤¿¡£2Æü¤Ë¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ê¤É¤Î¤¿¤á¡¢¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤¥É¡¼¥à¤òË¬¤ì¤¿º¸ÏÓ¤Ï¡ÖÍèÇ¯¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤â¤Î¤â¸«¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£½¼¼Â¤·¤¿¥ª¥Õ¤Ë¤Ç¤¤½¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡6Ç¯ÌÜ¤Îº£µ¨¤ÏÀèÈ¯¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤Î°ì³Ñ¤È¤·¤Æ¥Õ¥ë²óÅ¾¡£24»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¡¢¼«¸ÊºÇÂ¿¤Î13¾¡¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£ËÉ¸æÎ¨1¡¦66¤È°ÂÄê¤·¡¢ºÇ¹â¾¡Î¨¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤â¼ê¤Ë¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢¥·¡¼¥º¥ó½ªÈ×¤«¤é¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Î´ü´Ö¤Ë¤«¤±¤ÆÄ´»Ò¤òÍî¤È¤·¡¢º£µ¨ºÇ½ªÅÐÈÄ¤È¤Ê¤Ã¤¿10·î18Æü¤ÎÆüËÜ¥Ï¥à¤È¤Î¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥º¡ÊCS¡Ë¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸Âè4Àï¤Ç¤Ï¡¢2²ó⅓¤ò4¼ºÅÀ¤ÇÉé¤±Åê¼ê¤Ë¡£ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤Ï¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤Ë²ó¤êÅÐÈÄµ¡²ñ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Âç´Ø¤Ï¡Ö¤¤¤¤1Ç¯¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£ºÇ¸å¤Ï²ù¤·¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤½¤ì¤Ï¸½»þÅÀ¤Ç¤ÎËÍ¤Î¼ÂÎÏ¤Ê¤Î¤Ç¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¼ºÇÔ¤·¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢¼¡¤Ë¤ä¤ë¤³¤È¤¬¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¡£CSÅÐÈÄÁ°¤Î¾õÂÖ¤â°¤¯¤Ê¤¯¡¢»î¹ç½øÈ×¤ÎÅêµå¤â¡ÖÎÉ¤¤¤È¤¤ÎÅêµå¤Ë¶á¤«¤Ã¤¿¡×¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢·ë²Ì¤¬½Ð¤º¡¢ÅÐÈÄ¸å¤ÏÍî¤Á¹þ¤ó¤À¡£¤½¤ì¤Ç¤âÍâÆü¤«¤éµ¤»ý¤Á¤òÆþ¤ìÂØ¤¨¤Æ²¿¤¬¸¶°ø¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¹Í¤¨¤¿¡£
¡¡º£µ¨¤«¤éËÜ³ÊÅª¤Ë¥¹¥Ý¡¼¥Ä¿´Íý³Ø¤ò¼è¤êÆþ¤ì¡¢¥á¥ó¥¿¥ë¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤È¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¿Âç´Ø¤Ï¡Öº£¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¡Ø¿´¡¢µ»¡¢ÂÎ¡Ù¤Î¡Ø¿´¡Ù¤Ë¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤·¤Æ¡Øµ»¡Ù¤È¡Ø¿´¡Ù¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ò¤¹¤´¤¯´¶¤¸¤¿¡£¤½¤Î¤ª¤«¤²¤Ç·ë²Ì¤â¤Ä¤¤¤Æ¤¤Æ¤¿¡×¤È½¼¼Â´¶¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡Ö¤½¤³¤Ë°ÍÂ¸¤·¤¿¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤±¤É¡¢²¿¤È¤«¤·¤è¤¦¤È¤·¤¹¤®¤¿¡×¤È¤¢¤ëÅú¤¨¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿¡£
¡¡1Ç¯´Ö¡¢ÀèÈ¯¥í¡¼¥Æ¤ÇÅê¤²Â³¤±¤ë¤¿¤á¡¢²Æ¾ì¤Ï¥¦¥¨¡¼¥È¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Î½ÅÎÌ¤ò¾¯¤·¸º¤é¤·¡¢ÂÎÎÏ¤Î²¹Â¸¤ËÅØ¤á¤¿¡£¤½¤ì¤¬¸¶°ø¤Ê¤Î¤«¡¢ºÇÂç¶ÚÎÏ¤Ê¤É¤ÎÄã²¼¤âÇ§¤á¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¡Ø¿´¡¢µ»¡¢ÂÎ¡Ù»°¤ÄÀ°¤ï¤Ê¤¤¤È¡¢¤¤¤¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ï½Ð¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤·¡¢¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¤ÎÉôÊ¬¤Ç¤ÎÄã²¼¤¬¶²¤é¤¯¤¢¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï½ª¤ï¤Ã¤Æ¤ß¤Æ´¶¤¸¤¿¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤âº£µ¨¤ÏµÞÀ®Ä¹¤ò¿ë¤²¤Æ¡Ö2·å¾¡Íø¥«¥ë¥Æ¥Ã¥È¡×¤Î°ì¿Í¤È¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤ò»Ù¤¨¤¿¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£¡Ö¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¤¿¤á¤ËµÕ»»¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤¹Âç´Ø¤ËÍî¤Á¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ëÍÍ»Ò¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡ÊÂç¶¶¹·Ê¿¡Ë