¡ÚÈÓÄÍ¥ª¡¼¥È¡¦£Ó£ÇÆüËÜÁª¼ê¸¢¡Û¥¨¡¼¥¹ÍµÈÃ¤Ìé¤¬àºÇ¸å¤ÎºÖá¡ÖÃÏ¸µ¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÃÑ¤º¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¥ì¡¼¥¹¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡×
¡¡ÈÓÄÍ¥ª¡¼¥È¤Î£Ó£Ç¡ÖÂè£µ£·²óÆüËÜÁª¼ê¸¢¥ª¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¡×¤Ï£²Æü¤Ë£µÆüÌÜ¤ò³«ºÅ¤·¡¢½à·è¾¡Àï¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡ÃÏ¸µ¤Î¥¨¡¼¥¹ÍµÈÃ¤Ìé¡Ê£´£¹¡áÈÓÄÍ¡Ë¤Ï½à·è¾¡Àï£±£²£Ò¤òÇòÀ±¤ÇÄù¤á¤¯¤¯¤ê¡¢½éÆü¤«¤éÉé¤±¤Ê¤·¤Î£µÏ¢¾¡¤ÇÈÓÄÍ¤«¤éÍ£°ì¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¿Ê½Ð¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡Ö¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ÏÈ¾Ã¼¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¶ÛÄ¥¤·¤¿¡×¾å¤Ë¡ÖÄ·¤Í¤¬¤¹¤´¤¤¤«¤é¡¢¥°¥ê¥Ã¥×¤ò»Ä¤·¤ÆÂç¤¤¯Áö¤ë¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¾õÂÖ¤Ç£²ÈÖ¼ê°Ê²¼¤ò¤Ö¤Ã¤Á¤®¤Ã¤Æ¤Î¾¡Íø¤Ï°µ´¬¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ï¥Î¡¼¥¿¥Ã¥Á¤Ç¤è¤µ¤½¤¦¤Ê´¶¤¸¡×¤È¡¢µ¡ÎÏ¤ËÉÔ°Â¤¬¤Ê¤±¤ì¤ÐÄ·¤ÍÂÐºö¤ËÀìÇ°¤¹¤ë¤À¤±¤À¡£
¡ÖÃÏ¸µ¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÃÑ¤º¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¥ì¡¼¥¹¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¤¤¤¤¡×¡£¹µ¤¨¤á¤Ë¸ì¤ëÍê¤ì¤ëÃÏ¸µ¤Î¥¨¡¼¥¹¤¬¡¢Â¼þ¤ê¤âÀ°¤¨¤ÆÂç»Å»ö¤ËÄ©¤à¡£