¡ÚÈÓÄÍ¥ª¡¼¥È¡¦£Ó£ÇÆüËÜÁª¼ê¸¢¡ÛµÈÎÓÄ¾ÅÔ ¤¦¤ì¤·¤¤£Ó£Ç½éÍ¥½Ð¡¡Í¥¾¡Àï¤Ï¤¢¤¨¤Æ£¸ÏÈ¡Ö¥¹¥¿¡¼¥È¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡×
¡¡ÈÓÄÍ¥ª¡¼¥È¤Î£Ó£Ç¡ÖÂè£µ£·²óÆüËÜÁª¼ê¸¢¥ª¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¡×¤Ï£²Æü¤Ë£µÆüÌÜ¤ò³«ºÅ¤·¡¢½à·è¾¡Àï¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡£±£±£Ò¡¢£±ÈÖ¼Ö¡¦µÈÎÓÄ¾ÅÔ¡Ê£²£¶¡áÉÍ¾¾¡Ë¤Ï£²ÈÖ¼Ö¡¦º´Æ£ËàÌï¤Î¥«¥Þ¥·¤ËÄñ¹³¤·¤ÆÀè¼ê¤òÃ¥¤¤¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¿¶¤êÀÚ¤ê£±Ãå¡£Âç²ñ½é½Ð¾ì¤Ç¸«»ö£Ó£Ç½éÍ¥½Ð¤ò·è¤á¤Æ¤ß¤»¤¿¡£
¡Ö¤¤¤¤¤Ã¤¹¤Í¡£¥Û¥Ã¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾Ð¤ß¤¬¤³¤Ü¤ì¤ë¡£¡Ö¥¹¥¿¡¼¥È¤Ï¾¯¤·Éâ¤¤¤¿¤¬¡¢£´ÆüÌÜ¤è¤ê¤ÏÀÚ¤ì¤¿¡£¤½¤ì¤Ë¹Ô¤«¤ì¤¿¤È»×¤Ã¤¿¤±¤É¡¢Í¾Íµ¤ò»ý¤Ã¤Æ£±¥³¡¼¥Ê¡¼¤ËÆþ¤ì¤¿¡£ËàÌï¤µ¤ó¤ò¸«¤Ê¤¬¤éÎ©¤Á¾å¤¬¤ì¤¿¤·¡¢¤½¤³¤ÏÎäÀÅ¤ËÁö¤ì¤¿¡£Ä«Îý¤ÇÈ´¤«¤ì¤Ë¤¯¤¤Áö¤êÊý¤òÎý½¬¤·¤¿¤·¡¢¤½¤ì¤¬¤Ç¤¤¿¡×¤È¡¢¿·±Ô¤é¤·¤«¤é¤Ì¥¯¥ì¥Ð¡¼¤ÊÁö¤ê¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡Ö¥¨¥ó¥¸¥ó¤â²¼¼þ¤ê¤ÎÀ°È÷¤Ç¥í¥Ã¥É¤òÂØ¤¨¤Æ¡¢¤¦¤Þ¤¤¤³¤ÈÁö¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£ÂÎ´¶¤âÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÀ°È÷¤Ç°¦µ¡¤Ï¤µ¤é¤Ë¾å¾º¡£¾å¤¬¤ê¥¿¥¤¥à£³¡¦£³£¸£µÉÃ¤Ë¡Ö¥è¡¼¥·¡¢¥è¥·¡££´ÆüÌÜ¤è¤ê½Ð¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¥Ë¥ó¥Þ¥ê¡£Á°Àá¤Î»³ÍÛ¤Ç¤ÏÄ·¤Í¤Æ¥¨¥ó¥¸¥ó¾õÂÖ¤âÊ¬¤«¤é¤º¡¢ÉÔ°Â¤òÊú¤¨·Þ¤¨¤¿º£Àá¤À¤Ã¤¿¤¬¡Ö¹ç¤¦¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¤Ç¤¹¡×¤È»Å¾å¤¬¤ê¤ËÇ¼ÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Í¥¾¡Àï¤ÎÏÈÈÖÁªÂò¤Ï£¸¿ÍÃæ£´ÈÖÌÜ¡££±ÈÖ¼Ö¤«¤é½ç¤Ë£³ÈÖ¼Ö¤Þ¤ÇËä¤Þ¤Ã¤¿¤¬¡¢¤¢¤¨¤Æ£¸ÈÖ¼Ö¤òÁªÂò¡£¡Ö¥¹¥¿¡¼¥È¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤¤ë£±¤«£¸¤¬¤¤¤¤¡×¤È¡¢º£Àá·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤ë¼ÖÈÖ¤òÁª¤ó¤À¡£Âç³°¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡Ö¼«¿®¤·¤«¤Ê¤¤¡£Ä¥¤é¤ì¤Ê¤±¤ì¤Ð¹Ô¤±¤ë¡×¤ÈÃÇ¸À¤·¤¿¡£
¡Ö¤â¤Ã¤È½¸Ãæ¤·¤Æ¹Ô¤¤Þ¤¹¡£º£Æü¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤Ï£¹£°ÅÀ¡££±£°£°ÅÀ¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¹Ô¤Ã¤Æ¡¢½à·è¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç£±£°¼þÁö¤êÀÚ¤ê¤Þ¤¹¡×¡£ÁÀ¤¦¤Ï¤â¤Á¤í¤óÄºÅÀ¤À¡£