水槽、Zepp Shinjukuワンマンライブの翌日に、4人のフィーチャリングゲストを迎え「4つの恋人たち」をテーマにしたデジタルEP「4 LOVERS ONLY」のリリースが決定！

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

自身最大規模のワンマンライブ「4TH ONE MAN LIVE “JUNCTION”」の開催を2025年11月27日(木)に東京・Zepp Shinjukuで控え今後の活動に注目の集まる水槽が、その翌日11月28日(金)に4人のフィーチャリングゲストを迎え「4つの恋人たち」をテーマにしたデジタルEP「4 LOVERS ONLY」のリリースが決定した。

11月28日(金)にリリースされるデジタルEP「4 LOVERS ONLY」は、水槽が今まで大々的に打ち出してこなかった「ラブソング」を切り口にし、「4つの恋人たち」をテーマに楽曲を制作した4曲収録のデジタルEPになっている。収録曲4曲それぞれにフィーチャリングゲストが参加となるが、今回発表された情報では楽曲名のみとなっており、楽曲の内容やフィーチャリングゲストの正体に期待が高まる。また、リリースがライブの翌日という事もあり、ライブで先行して披露されるのかどうかにも注目が集まる。

11月27日(木)に東京・Zepp Shinjukuで開催される自身最大規模のワンマンライブ、「4TH ONE MAN LIVE “JUNCTION”」は「水槽の音楽活動の交差点」をテーマにしたワンマンライブとなっており、水槽が全編歌唱とDJを織り交ぜながら各方面からのゲストを呼び込む内容になっている。チケットの一般販売は開始となっており、残りわずかとなっているので是非早めにチェックしてほしい。

●リリース情報水槽「4 LOVERS ONLY」2025年11月28日配信開始

配信リンクはこちら

https://lnk.to/4LOVERSONLY

M1：INCIDENT feat. ■■■■

M2：ハッピーエンドにしてよね feat. ■■■■■■

M3：zero gravity feat. ■■■■

M4：やっと君の誕生日を忘れた feat. ■■

●ライブ情報

水槽 4TH ONE MAN LIVE “JUNCTION” (ALL DJ SET)

2025年11月27日(木) OPEN 18:00 / START 19:00

会場：Zepp Shinjuku

チケット代：￥6,050 (税込/ドリンク代別)

Guest：

r-906 / Empty old City / KOTONOHOUSE / Such / TAKU INOUE /

nyamura / picco / ぷにぷに電機 / Bonbero / みきまりあ / lilbesh ramko

企画：not_equal_online studio

チケット情報

最速先行(抽選)

受付期間：4月19日(土)20:00〜5月6日(火・祝)23:59

受付URL

https://eplus.jp/suisoh/

＜水槽’s Profile＞

エレクトロ、ロック、ヒップホップなどを独自のスタイルに昇華し、

自身で作詞、作曲、編曲、プロデュースを手掛けるシンガー・トラックメイカー。

的確にリズムを捉えつつも様々な表情を持つ歌声とラップは、情感に溢れ多くのリスナーを魅了する。

これまで発表した楽曲の総再生回数は1億回を突破。

2024年10月クール、TVアニメ『BLEACH 千年血戦篇-相剋譚-』エンディングテーマ

「MONOCHROME」を担当。

ジャンルを選ばない多くのアーティストやクリエイターと積極的にコラボレーションし、楽曲提供やゲストボーカル参加、DJ、ボカロPなど、活動内容は多岐に渡る。

関連リンク

水槽オフィシャルサイト

https://www.suisoh.com/