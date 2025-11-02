俳優・高士幸也、結婚＆お相手の妊娠を発表「温かく穏やかな家庭を築いていけたら」
【モデルプレス＝2025/11/02】俳優の高士幸也（32）が11月2日、自身のXを更新。結婚とお相手の第1子妊娠を発表した。
【写真】32歳イケメン俳優、結婚発表で直筆美文字披露
高士は、「いつも応援してくださっている皆さまへ 晩秋の候、日増しに深まる秋を感じるこの頃、皆さまにおかれましてはご健勝のこととお慶び申し上げます」と書き出し、「私事ではございますが、この度、結婚いたしましたこと、そして新しい命を授かりましたことをご報告させていただきます」と結婚と、お相手が第1子を妊娠していることを報告。「これまで支えてくださった多くの方々への感謝を胸に、温かく穏やかな家庭を築いていけたらと思っております」と感謝を綴った。
そして「日頃より応援し支えてくださっているファンの皆さま、並びにお世話になっている関係者の皆さまに、改めて心より感謝申し上げます」とし、今後については「これからも俳優として、人として成長し続け、皆さまに良い作品をお届けできるよう、より一層精進してまいります」と意気込み。最後には「今後ともご指導ご鞭撻のほど、何卒よろしくお願いいたします」と結んでいる。
高士は、1993年3月9日生まれ、愛知県出身。舞台や映画、ドラマを中心にk買うどうしており、近年の主な出演作はドラマ「大富豪のバツイチ孫娘」（2024）、舞台「遺音」（2025）など。（modelpress編集部）
