高市早苗首相が２日、米大リーグのドジャースがワールドシリーズで２連覇したことを自身のＸ（旧ツイッター）で祝福した。

ドジャース所属の大谷翔平投手、山本由伸投手、佐々木朗希投手の日本人３選手を祝福。「日本と日本人の底力を信じてやまない者として、日本人選手の海外でのご活躍は、とても嬉しいニュース」と喜び「これからも、日本人メジャーリーガーの皆さま、そして全ての日本人アスリートの皆さまが、世界の真ん中で咲き誇り、日本人に夢と希望を与え続けて下さることを、大いに期待しています」とエールを送った。

投稿全文

ロサンゼルス・ドジャースが、ワールドシリーズを連覇しました。

大谷翔平選手、山本由伸選手、佐々木朗希選手、おめでとうございます。

また、山本選手のシリーズＭＶＰ受賞、重ねてお祝い申し上げます。

私が愛する阪神タイガースは日本シリーズ優勝を逃しましたが、日本と日本人の底力を信じてやまない者として、日本人選手の海外でのご活躍は、とても嬉しいニュースです。

これからも、日本人メジャーリーガーの皆さま、そして全ての日本人アスリートの皆さまが、世界の真ん中で咲き誇り、日本人に夢と希望を与え続けて下さることを、大いに期待しています。