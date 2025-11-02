Ｊ２大宮・宮沢悠生監督「選手たちが全力を尽くしてくれた結果」今季最多５ゴール快勝で４位浮上…次節は首位・水戸と激突

◆明治安田Ｊ２リーグ▽第３５節 大宮５―０秋田（２日・ＮＡＣＫ５スタジアム大宮）

Ｊ２の大宮がホームで今季最多５ゴールを奪う快勝で４位に浮上した。

前半１８分に秋田ＤＦ長井が一発退場となり数的優位となると、同３６分にＤＦ村上が豪快なミドルシュートをゴール右に突き刺して先制。さらに同４１分にも右からのクロスのクリアボールをＭＦ津久井が右足で豪快にたたき込み、２―０で前半を折り返すと、後半も攻撃の手を緩めることなく、後半１５分には右ＣＫからＤＦイヨハ理ヘンリーが頭で合わせて３―０。同４１分にはＭＦ小島が鮮やかな左足ミドルを決め、後半アディショナルタイム４分にはＦＷゴンザレスが右からの折り返しを右足で押し込んで５―０とした。

これで宮沢悠生監督が指揮を執る９月２７日の磐田戦（４〇３）以降、５試合で４勝１分け。試合後の会見で指揮官は「立ち上がりから自分たちのペース、自分たちの姿勢を貫こうという話を選手たちと共有して、それを実行してくれて、うまい形で点を取ることが出来た。相手のペースにならないように９０分間プラスアディショナルタイム、選手たちが全力を尽くしてくれた結果」とたたえた。

Ｊ１自動昇格圏内の２位長崎が敗れたため、勝ち点３差に接近し、この日の大勝で得失点差でも長崎を「７」上回っているのはアドバンテージになる可能性は高い。次節は敵地で首位・水戸との大一番となるが、この日は５人が得点を記録するなど層の厚いチームであることも証明している。それだけに「日替わりヒーローが出てくるのは、自分も様々なチームで関わってきて、最後流れを持っていけるチームの典型的なパターンだと思っている。ポジティブなこと」とうなずいた。