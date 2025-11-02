◆東京六大学野球秋季リーグ戦最終週最終日▽早大３―０慶大（２日・神宮）

涙の初ヒットだ。早大が３点リードで迎えた８回２死。代打で登場した清宮福太郎外野手（４年＝早実）は初球ストレートを捉え、右翼線にリーグ戦初ヒットを放った。ベンチを見ると４年生の仲間たちが泣いていた。代走を送られ、ベンチに戻ると涙が止まらなかった。白球に懸けた４年間の様々な思いが、胸を駆け巡った。

「ベンチ帰った時、同期が何人か泣いてくれていて。うれしかったですし、本当に幸せだなと思いました。４年間、この大学の野球部で野球をやれてよかったなって思えるようなヒットになりました」

その声はかすれていた。２時間２８分、ベンチで必死に声を出し続け、ナインを鼓舞した証しだった。

兄は日本ハムの幸太郎内野手（２６）。比較されるプレッシャーとも戦っていた。「もちろん結果が出ずにここまで来ていたので、負担になってしまいましたけど、もう野球人生は今日で終わったので、この経験をしっかりこれから社会人の自分の人生に活かしていきたい」。卒業後は一般就職の意向を明かした。

小宮山悟監督（６０）はチーム思いの一生懸命な姿勢から、４年生の強い推薦もあって福太郎をベンチ入りさせていたと説明。「前途洋々の若者ですから。この４年間をよくかみ締めて社会に出てほしい。まあまあ、小っちゃい頃から知ってるんでね。今度親父（克幸さん＝日本ラグビー協会副会長）と一緒に飯でも食いに行こうかなと。そんな感じです」と卒業後の活躍に期待した。（加藤 弘士）