◇自動車レース▽スーパーＧＴ最終戦「ＭＯＴＥＧＩ ＧＴ ３００ｋｍ ＲＡＣＥ ＧＲＡＮＤ ＦＩＮＡＬ」最終日（２日、モビリティリゾートもてぎ＝１周４・８０１キロ）

今季限りでスーパーＧＴを卒業する松田次生（コンドー・レーシング）と伊沢拓也（モデューロ・ナカジマ・レーシング）がレース終了後のグランドフィナーレでファンにあいさつ。

松田次生（ニッサンのエースドライバーとして活躍、前人未踏の通算２５勝をマーク）「２０３戦やっていろんなチームでいろんなメーカー、タイヤメーカーで勝利を挙げてきました。みんなに感謝です。４０歳過ぎくらいからプレッシャーで、体も大きな事故をしてから痛むところもありますが、奈美（奥さん）が一生懸命に支えてくれました。きょうはニッサンが２位に入りました。これからも各メーカーがしのぎを削ると思う。これからもスーパーＧＴを陰ながら支えていきたいと思います」

伊沢拓也（優勝は７回、表彰台は２８回）「ナカジマ、ダンロップで戦えたことをうれしく思います。ホンダには素晴らしいドライバーがいて、チームメイトのおかげで自分はここまでやってこれました。最後に山本（尚貴）選手、これからのホンダを宜しくお願いします。結果（成績の意味）は僕よりも遠くにいってしまっていますが、大好きなドライバーです。これからのホンダは彼が引っ張ってくれると思います。皆さんこれからもホンダ、スーパーＧＴを応援して下さい」