「月イチ企画・話題のレシピ本」第3弾は、「三國シェフの家庭料理」。生姜焼きの“肉を巻く”のはなぜ？お好み焼きで“和洋韓”？随所に「三國流」が詰まっています。

【写真を見る】“ふわっふわ”生姜焼き＆“和洋韓”お好み焼き…三國シェフ直伝「究極家庭おかず」【THE TIME,】

“巻くだけで激変”三國流「豚の生姜焼き」

フランス政府から最高レベルの勲章を授与されたこともあるフレンチの巨匠、三國清三シェフ（71）が出版したレシピ本『ザ・シェフ三國の究極家庭おかず』（主婦の友社）。

9月の発売から1ヶ月で“料理本としては異例”の3万部を突破し、Amazonランキングでも1位を獲得するほど人気です。

一体、どんなレシピなのかー

三國シェフ直々に、「究極の家庭料理」2品を教えて頂きました。

まずは、【豚の生姜焼き】

吉村恵里子アナ：

「生姜焼きの悩みが豚肉がパサパサしてしまうこと。生姜が大好きなんですけど…」

三國シェフ：

「それは“しょうが”ないね」

のっけから三國ギャグを頂きつつ、ポイントは「“フレンチっぽく”仕上げること」と三國シェフ。

【材料】（2人分）

▼豚肩薄切り肉：150g

▼米酢：大さじ1

▼片栗粉：大さじ1/2

▼おろししょうが：大さじ2

☆日本酒：大さじ1

☆醤油：大さじ1

☆てんさい糖（上白糖でもOK）：大さじ1

材料は一般的な生姜焼きとほぼ同じですが、「肉の下ごしらえ」で早速ポイントが。

〔1〕豚肉を広げて片面にはけで【米酢を塗り】、茶こしで片栗粉を薄く振る

吉村アナ：

「え？お酢を豚肉に塗る？」

三國シェフ：

「いや、“押す”んじゃなくて塗るんです」

再び三國ギャグを頂きつつ、お酢を塗ることで“豚肉が柔らかくなる”とのこと。

そして、続いても三國流のポイントが。

〔2〕肉に【おろししょうがを塗り広げ】、端から【くるくると巻く】

三國シェフ：

「豚肉が薄いから焼くとパサパサになっちゃう。“巻くことで火を通りづらくする”。フランス料理の100年前からある技法で、巻くことによって肉の内部を蒸すように焼いてふわっと仕上げるテクニック」

さらに、生姜を肉の中に閉じ込めることで、“加熱で香りが飛ぶことを防ぐ”効果もあるといいます。

〔3〕油はひかずに強火で1分。焼き色がついたら返しこんがりと焼く

⇒「ちょっと色がつきすぎかなくらい」（三國シェフ）

〔4〕調味料☆を合わせ、〔3〕に回し入れて中火で約4分。火が通ったら皿に盛り付け、フライパンに残ったタレをかけたら完成

三國流「巻いて作る生姜焼き」のお味は…

吉村アナ：

「巻いている“中のお肉がふわっふわ”。柔らかくてビックリ。噛んだ瞬間に“生姜の風味がガツンとくる”」

和洋韓！？“新感覚”「お好み焼き」

2品目は、和洋韓がミックスされた“新感覚”の【お好み焼きのガレット】

【材料】（2人分）

▼キャベツ（千切り）：200g

▼豚バラ薄切り肉：100g

▼小麦粉：50g

▼山芋※冷凍でもOK：150g

▼卵：2個

▼米油：大さじ1

▼ベーコン：50g

▼粉チーズ：大さじ2

〔1〕ボウルに卵を入れ混ぜたら、そこに【すりおろした山芋を入れ】よく混ぜる

三國シェフ：

「山芋から出る水分を使う。水を入れると水っぽくなるので、“水分を持っているものはその水分を使う”のがポイント。味が濃く山芋の味も生きる」

〔2〕小麦粉・旨味をアップさせるための粉チーズ・千切りキャベツを加え混ぜる

そして、焼く時に使う米油に【ベーコンを加える】のも三國流。

三國シェフ：

「ベーコンは燻製しているから“香りが立つ”。米油でベーコンを炒めて風味が出た油は残して、カリカリになったベーコンは生地の中へ。食感のアクセントにもなる」

〔3〕油が残ったフライパンに生地を広げ、豚バラをON。中火で片面5分ずつ焼く

三國シェフ：

「そしたらソースを作りましょう。“フランス料理はソースが命”」

〔4〕キムチ＋マヨネーズで「韓国風ソース」、お好みソース＋粒マスタード（カラシでもOK）で「フレンチ風ソース」を作り、焼きあがった生地に半々ずつかけたら完成

吉村アナ：

「味付けとベーコンのカリッと具合があっておいしい！フレンチ風ソースは結構スパイシーな感じ。韓国風ソースは、マヨネーズでまろやかになるから辛いのが苦手な人もいいかも。ソース次第でこんなにも色んなバリエーションがあるって…スゴい」

三國シェフ：

「さすが三國シェフですね」

決して難しくなく、ちょっと作り方を変えるだけで“普段の料理が究極になる”三國シェフの技。早速挑戦できそうです。

（THE TIME,2025年10月31日放送より）