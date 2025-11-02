「撮影のときに着る水着の下に、ベージュの “アンダーショーツ” を履くんです。撮影が終わると、スタイリストさんが『捨ててもいいし、持って帰ってもいいよ』と言ってくれるんですが、さすがに捨てるのはもったいないし、もらって帰っていたら、すごい枚数になっているんです。いざ買おうと思ってもなかなか売ってないし、大事に取っておいたら自前のショーツより枚数が増えていて、みんながどうしているのかが気になります」

人気グラビアアイドル・橋本梨菜や葉月あやらで結成されたリップガールズのメンバーとしても活躍している三田悠貴。その発言が天然すぎると話題になっている。

「バラエティ番組で私が担当するコーナーがあるんですが、ショーツを履くのを忘れたと収録中に言ったんです。それがネットニュースになり驚いた直後のグラビア撮影でのことです。行きは履いていないけど、帰りは履いてるという不思議な現象が起こるなと思っていたんですが、もらったアンダーショーツを履いたまま帰るからだと気づきました。謎が解けて良かったです」

みたゆうき

27歳 1998年5月7日生まれ 岐阜県出身 T156・B96（G）W59H88 2023年グラビアデビュー。同年11月に公式ファンクラブ「三田部」を開設。現在バラエティ番組『道との遭遇』（CBCテレビ）にて「軽トラ女子三田 本州縦断旅」の人気コーナーを担当する。3rd DVD『ミルキー・グラマー』（竹書房）が発売中。そのほか最新情報は、公式X（@mitachan_y）にて

※FLASHデジタル写真集『Eternal Flame』（光文社）は各電子書店で発売中

※月額1100円（税込み）の会員制サイト「FLASH Prime」にて未公開カットを公開中！

写真・Nachos

スタイリスト・毛利奈奈

ヘアメイク・富田実希