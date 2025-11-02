Snow Manの佐久間大介が10月31日、自身のInstagramを更新。ハロウィンの季節に合わせてアニメキャラクターのコスプレ写真を公開したのだが……。

「キャラになりきった姿に絶賛が寄せられる一方で、ある部分への厳しい指摘も浮上しているのです」というのは、芸能記者。

「佐久間さんは『前にしたコスプレシリーズ』と題し、以前披露した写真を再び紹介していました。『僕のヒーローアカデミア』の“荼毘”や『東京卍リベンジャーズ』の“マイキー”など、有名漫画の人気キャラに扮した際、衣装やメイク、ポーズに至るまで細部にこだわった作品ばかりでした」（同前）

その中の1つが、ゲーム『ウマ娘プリティーダービー』の“メジロマックイーン”だった。

「紫色のロングウィッグに白と青の衣装で登場した佐久間さんは、自ら“サクマックイーン”と愛称をつけていました」（同前）

しかも“ヘソちら”という女装姿にファンからは、「おへそが見えてる！」「めちゃくちゃ可愛い」「女子より女子だ」とベタ褒めされている。だか一方で、こんな意見も。

《手だけは男子だわ。隠しきれないよね》

《オトコ出ちゃってる》

こう指摘されたのは、片手を挙げたポーズの手のひらだ。アニメ雑誌の編集者はこう語る。

「やはり完全に女性らしく見せるのは難しいのです。特に手や腕といった部位は男性らしさが出てしう。クオリティ高く仕上げたからこそ、その部分との差が際立ってしまったとも言えます。

声優としても活躍し、大のアニメファンとして知られる佐久間さんですから、作品やコスプレへのこだわりもかなりのものでしょう。10月20日には、メンバーの阿部亮平さんとともに岐阜・白川郷を訪問。アニメ『ひぐらしのなく頃に』の名シーンを現地で再現した動画をX上で投稿しています。

撮影・編集は阿部さんが担当。劇中のセリフを佐久間さんが言うという動画ですが、この聖地巡礼企画には大きな反響が寄せられています。

アニメに対して本気度の高い活動をしているからこそ、同じレベルの完璧さを求め、期待されてしまうことは否めません。今回の『ウマ娘』における“手”の指摘はまさに、アニメファンがつい言いたくなってしまう心理の表れでは」（同前）

STARTO ENTERTAINMENT所属のタレントとしては数少ないアニメファンである佐久間。今後もその広報大使として活躍してほしいものだ。