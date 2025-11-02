気象庁は、「台風25号」が発生したと発表しました。

台風２５号は、きょう（２日）午後６時にはフィリピンの東にあって、１時間に２５キロの速さで西北西に進んでいます。中心気圧は９９４ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は２３メートル、最大瞬間風速は３５メートルとなっています。

今後の進路は【画像①】の通りです。

【画像②】は2日午後６時30分の気象衛星ひまわりの画像です。

【気象庁発表の進路予想】

【6時間ごとの雨と風のシミュレーション】

【全国の16日間天気予報】

今後の進路は？

気象庁によりますと、台風25号の中心は、



あす（３日）午前６時にはフィリピンの東

中心気圧は９９０ヘクトパスカル、

中心付近の最大風速は３０メートル、

最大瞬間風速は４０メートル



あす（３日）午後６時にはフィリピンの東に強い勢力になり

中心気圧は９８０ヘクトパスカル、

中心付近の最大風速は３５メートル、

最大瞬間風速は５０メートル



あさって（４日）午後３時にフィリピン

中心気圧は９８０ヘクトパスカル、

中心付近の最大風速は３５メートル、

最大瞬間風速は５０メートル



５日午後３時には南シナ海

中心気圧は９７５ヘクトパスカル、

中心付近の最大風速は３５メートル、

最大瞬間風速は５０メートル



６日午後３時には南シナ海

中心気圧は９６０ヘクトパスカル、

中心付近の最大風速は４０メートル、

最大瞬間風速は６０メートル



7日午後３時にはベトナム、

中心気圧は９８０ヘクトパスカル、

中心付近の最大風速は３５メートル、

最大瞬間風速は５０メートル



が予想されています。

全国の６時間ごとの「雨と風のシミュレーション」

各地の天気への影響は？16日間の天気シミュレーション

札幌・仙台・東京・愛知・大阪・広島・福岡・那覇の16日間天気シミレーションは【画像⑨～⑯】の通りです。

今後の情報に注意してください。