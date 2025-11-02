「アウター苦手」な40・50代へ！【しまむら】羽織りとしても使える！「優秀カーデ」

朝晩の寒暖差が気になる季節。羽織りアイテムが気になるけど、アウターは着膨れしたり肩が凝ったりするから苦手……。という大人女性も少なくないはず。そんな40・50代にこそチェックしてほしいのが【しまむら】の「優秀カーデ」です。顔まわりを華やかに彩るきれいカラーカーデや、上品に着こなしやすいミラノリブカーデなど、“羽織りにも主役にもなる” 優秀アイテムが登場しています。

顔まわりを華やかに演出する鮮やかブルーカーデ

【しまむら】「ニットカーディガン」\2,189（税込）

毛足のある素材が上品に映える、鮮やかブルーのカーディガン。ざっくりとしたサイズ感とボリューム袖が、体のラインを自然にカバーしつつ、抜け感のあるスタイルを演出します。顔まわりをふんわり彩るきれいなブルーは、40・50代の大人世代にもおすすめ。羽織るだけでトレンド感と着映えを両立できる “主役級カーデ” です。

着回し力抜群！ 上品ミラノリブカーデで大人の余裕を

【しまむら】「ミラノリブニットカーディガン」\1,969（税込）

ミラノリブ素材を使った、クルーネックのニットカーディガン。裾と袖口のリブが上品なアクセントになり、きちんと感をプラスしてくれます。シンプルなデザインと柔らかなベージュカラーで、さまざまなスタイルに合わせやすい1枚。カジュアルにも通勤にも使える、40・50代の頼れるベーシックアイテムです。

快適な着心地もきちんと見えも叶えてくれそうな洗練カーデ

【しまむら】「プニュフィット / トッパーカーディガン」\1,969（税込）

スポンジのようにぷにゅっとした素材感、軽やかな着心地が魅力の “プニュフィットシリーズ” 。公式Instagramによると「計算された立体的なシルエットで、ほっそりと見えるように」こだわっているのだそう。ノーカラージャケットのような洗練されたデザインで、パッと羽織るだけできちんと見えするのも嬉しいポイント。40・50代のリアルクローズにも、すっと馴染んでくれそうです。

いつものトップスを格上げしてくれるカーディガンベスト

【しまむら】「カーディガンベスト」\1,969（税込）

季節の変わり目にあると助かるのが、ベスト型のカーディガン。公式Instagramでも「着ると優しいシルエットなベストは、お袖があることでこなれて見える」と太鼓判。上部分に並んだボタンデザインでアクセントを効かせ、裾はスリット風になって動きやすく軽やかな印象に。いつものトップスに重ねるだけでコーデが新鮮に見え、大人カジュアルにぴったりの1枚です。

※すべての商品情報・画像はSEASON REASON by Lin.&Red出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：小沢 鳴子